快訊

美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊／10年前就結緣 林郁婷成衛生棉代言大使「很感恩」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

我國金牌拳后林郁婷今天再多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，為品牌拍攝的形象片「女生，不為誰的想像而生」也一併公開，她也分享，和品牌早在10年前就結緣，巴黎奧運賽前也決定合作，「不管有沒有奪牌，這次合作勢在必行。」

林郁婷特別感謝台灣康匠一路支持，不論是2014年台灣康匠就支持鶯歌拳擊隊，到去年世錦賽銅牌遭取消後，董事長陳勇志「雪中送炭」，讓她備感窩心。

「小時候訓練到現在，大多數選手都來自比較不富裕的家庭，沒辦法好好自理，更別說來這裡專心練拳，感謝教練那時認識陳董，給隊員很大溫暖，每個月有一些資金，可以不用擔心生活起居，可以專心在拳擊專項發展。」林郁婷形容，很多應該拳擊隊的隊員，都從外界眼中的「壞小孩」，到現在的全國冠軍甚至國手，十分感謝背後的無名英雄。

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者曾思儒／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者曾思儒／攝影

成陳勇志和拳擊隊牽線人的教練曾自強形容，「陳董」對鶯歌拳擊隊的投入，就像自己對郁婷的投資「與日俱增」，杭州亞運後就已確定要合作，但因巴黎奧運備戰期繁忙，直到回國才有機會完成拍攝，今天正式曝光林郁婷的第一個代言。

台灣康匠董事長陳勇志笑說，外界都稱品牌很聰明，「10年前我們就很聰明了，當時弱勢的運動、默默無聞的選手，我們願意在這地方拋磚引玉去投資。」他形容「品牌很幸運，郁婷很努力」，才迎來開花結果的時刻。

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者曾思儒／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者曾思儒／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影
林郁婷擔任衛生棉品牌代言大使。記者林俊良／攝影

拳擊 林郁婷

延伸閱讀

奧運／阿爾及利亞足球隊「珍奶圖」酸JK羅琳 網：小編該升官了

陸網紅要求巴黎長榮桂冠掛五星旗 學者提憲法：等於變相「台獨」

13天沒發文！網抓包JK羅琳疑偷刪留言 阿爾及利亞貼「台灣珍奶」酸爆

林郁婷教練受江怡臻專訪 目標讓台灣拳擊成「好」字

相關新聞

日本羽賽／7分落後驚天逆轉地主常山幹太 王子維勇闖8強

昨天首輪拍下世錦賽金牌好手，我國「羽球王子」王子維今天日本公開賽第二輪面對地主常山幹太，決勝局克服最多7分落後，演出20...

日本羽賽／錯過2個賽末點 麟榤配遭地主逆轉無緣8強

剛在巴黎奧運完成男雙連霸的王齊麟，日本公開賽開始和21歲的邱相榤合作，「麟榤配」首輪直落2拍下世界第8的地主組合保木卓朗...

日本羽賽／BWF分享戴資穎流暢美技 對手來不及反應

我國一姊戴資穎今天出戰日本公開賽女單16強，以21：8、21：10直落二收拾掉烏克蘭女將布格羅娃（Polina Buhrova），賽後小戴也在社群軟體分享精華影片。 戴資穎巴黎奧運帶傷上陣，不敵

拳擊／10年前就結緣 林郁婷成衛生棉代言大使「很感恩」

我國金牌拳后林郁婷今天再多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，為品牌拍攝的形象片「女生，不為誰的想...

足球／德國冠軍門神告別國家隊 諾伊爾重新定義門將

終於還是到了與傳奇道別的時候，德國傳奇門將諾伊爾宣布從國家隊退役！38歲的德國門神諾伊爾，21日深夜發文向德國球迷告別，經歷了15年、124場國際賽披掛上陣，他繳出51場零封，替德國拿下2014年世界

足球／C羅沒過氣！不到1.5小時成「百萬YouTuber」破紀錄

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）堪稱地表最有名運動員，不只IG有6.3億粉絲，昨天他創立YouTube頻道，不到90分鐘就成為「百萬YouTuber」，寫下歷史紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。