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足球／德國冠軍門神告別國家隊 諾伊爾重新定義門將

台灣醒報／ 台北報導
德國傳奇門將諾伊爾告別國家隊，生涯共為德國披掛上陣124戰，是隊史第5高、最高出賽數的門將。 美聯社
德國傳奇門將諾伊爾告別國家隊，生涯共為德國披掛上陣124戰，是隊史第5高、最高出賽數的門將。 美聯社

終於還是到了與傳奇道別的時候，德國傳奇門將諾伊爾宣布從國家隊退役！38歲的德國門神諾伊爾，21日深夜發文向德國球迷告別，經歷了15年、124場國際賽披掛上陣，他繳出51場零封，替德國拿下2014年世界盃冠軍、榮獲當屆金手套獎。德國足協也發文感謝這位前隊長，讚美他重新定義了門將的位置，諾伊爾的控球能力，讓門將也能參與進攻。

世界盃冠軍門神

根據《英國廣播公司》報導，德國38歲傳奇門神諾伊爾，21日深夜在社群發文向德國球迷告別，官宣從國家隊退役。諾伊爾提到，從2009年首披國家隊戰袍以來，總計15年、124場出賽的國家隊生涯，他感到很榮幸也很喜歡，其中以隊長身份帶領國家隊出賽61場，讓他更由衷感激大家的團結合作。

總計諾伊爾的國家隊生涯，124場出賽繳出51場零封、場均失球不到一顆，他也是德國隊史出賽數第5名，期間出賽8次大賽（世界盃與歐國盃），替德國在2014年世足拿下冠軍，個人7戰全勤，特別在對陣阿爾及利亞的淘汰賽中，有如清道夫般的表現，為團隊保駕護航，榮獲世界盃金手套、當之無愧。

諾伊爾也補充，雖然今年歐國盃在主場出賽，團隊很想把獎盃留在德國，但可惜未能做到，但在家門口出戰所感受到的團結感，整個國家的凝聚力是無與倫比的好。德國今年也相當可惜，早早遇上冠軍隊西班牙，其實也是整個賽會唯一一隊，能把冠軍隊逼入延長賽的。

重新定義門將

德國足協也發文感謝諾伊爾的貢獻，他們特別提到，諾伊爾重新定義了門將的位置，因為他出色的控球能力與觀念，德國隊與其母隊（拜仁慕尼黑）都常運用諾伊爾的出球，從門將開始發動組織進攻，這也獲得球迷稱讚他是「門衛」（門將與中後衛的混合）、又被稱為清道夫門將。

諾伊爾在俱樂部賽事尚未退役，去年和拜仁續約兩年，就是還想拼本季的歐冠榮譽，本賽季歐冠決賽會在安聯球場舉行，也就是拜仁主場，諾伊爾希望能在家門口奪冠，一雪2012年在安聯落敗的恥辱（該年歐冠決賽也在安聯舉辦，拜仁輸給切爾西）。

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