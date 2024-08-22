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日本羽賽／BWF分享戴資穎流暢美技 對手來不及反應

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎26分鐘就以直落2奪勝，成為率先晉級8強的台將。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎26分鐘就以直落2奪勝，成為率先晉級8強的台將。 圖／Badminton Photo提供

我國一姊戴資穎今天出戰日本公開賽女單16強，以21：8、21：10直落二收拾掉烏克蘭女將布格羅娃（Polina Buhrova），賽後小戴也在社群軟體分享精華影片。

戴資穎巴黎奧運帶傷上陣，不敵泰國好友依瑟儂止步分組賽，完成奧運最後一舞。奧運後小戴傷勢好轉，出戰日本公開賽，首輪以21：16、21：12輕取印度查利哈（Ashmita Chaliha），次輪又以直落二擊敗烏克蘭布格羅娃，8強將對上地主好手仁平菜月。

戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

賽後BWF官方IG發布精華回顧影片，小戴展現精妙的正手低角度勾對角球，只見小戴抓住對手吊小球，用正手往對角一勾，球幾乎貼網越過對面前場，對方完全反應不及，使小戴成功得分，小戴也分享影片並寫道，「流暢∼明天比賽見！」

小戴 戴資穎

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