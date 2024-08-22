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日本羽賽／7分落後驚天逆轉地主常山幹太 王子維勇闖8強
昨天首輪拍下世錦賽金牌好手，我國「羽球王子」王子維今天日本公開賽第二輪面對地主常山幹太，決勝局克服最多7分落後，演出20：22、21：11、21：19的逆轉勝，成為第一位晉級男單8強的台將。
BWF超級750系列的日本公開賽今年在橫濱體育館舉行，世界排名21的王子維昨天直落2拍下世界排名12、2021年世錦賽奪金的新加坡好手駱建佑，今天第10度碰世界排名30的常山幹太，首局在16：19落後下連拿4分逆轉，可惜第一個局點沒把握，以20：22讓出。
第二局王子維一路領先，雖曾因救球傷到右手小指，傷停治療後仍順利以21：11扳平局數。
決勝局王子維原本7：2優勢失守，反讓常山幹太逆轉，最多取得18：11領先，但王子維發揮韌性，先打出一波5：0攻勢，雖讓常山幹太拿到第19分，王子維再以一波連拿5分攻勢演出驚天逆轉，以21：19搶下8強門票。
這場3局大戰共歷時1小時又31分鐘，王子維不但打下10度對戰的第7勝，也終止對戰2連敗。
王子維是今天最先出賽的男單台將代表，接續「左手重砲」林俊易將挑戰中國球王石宇奇，我國「一哥」周天成和李佳豪將上演「內戰」。
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