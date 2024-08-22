日本羽賽／錯過2個賽末點 麟榤配遭地主逆轉無緣8強

剛在巴黎奧運完成男雙連霸的王齊麟，日本公開賽開始和21歲的邱相榤合作，「麟榤配」首輪直落2拍下世界第8的地主組合保木卓朗／小林優吾，今天第二輪面對世界排名21的岡村洋輝／三橋健也，首局只讓對手拿7分，但決勝局錯過2個賽末點機會，讓對手以7：21、23：21、24：22逆轉帶走8強門票。

「麟洋配」巴黎奧運完為羽球第一組連霸成功的男雙組合，接續李洋準備退役，188公分的王齊麟改和年輕8歲的邱相榤搭檔。邱相榤除有左手持拍優勢，還有189公分好身材，全新的雙塔組合首戰就展現強力進攻火力，直落2擊退大會第6種子保木卓朗／小林優吾。

今天第二輪再碰另組地主岡村洋輝／三橋健也，還沒世界排名的「麟榤配」開賽就取得6：1領先，發揮進攻優勢下持續擴大差距，技術暫停時已取得11：3領先，只花12分鐘就以21：7先下一城。

第二局「麟榤配」出現連2顆接發球失誤，陷入3：6落後，寶島男雙雖在8：9下連拿3分逆轉，但恢復比賽後遭對手追平再反超，不過「麟榤配」在17：20落後下連續瓦解對手3個局末點，雖因邱相榤發球過短讓地主拿到第4個局點，寶島組合馬上以連續重扣再瓦解，可惜再一次危機回球出界，讓地主以23：21扳回一城。

決勝局「麟榤配」一度陷入4：8落後，技術暫停時先追到9：11，換場後更打出5：0攻勢逆轉，還先取得20：18領先，但2個賽末點機會都沒掌握，反遭對手逆轉，儘管瓦解對手2個賽點，第3個危機在王齊麟回球掛網下以22：24吞敗，在1小時11分鐘大戰錯過晉級機會。