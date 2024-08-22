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足球／C羅沒過氣！不到1.5小時成「百萬YouTuber」破紀錄
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）堪稱地表最有名運動員，不只IG有6.3億粉絲，昨天他創立YouTube頻道，不到90分鐘就成為「百萬YouTuber」，寫下歷史紀錄。
據《富比世》報導，羅納度IG、臉書和X粉絲量總和將近10億，昨天他創建個人YT頻道「UR · Cristiano」，共上傳12部影片及7部短影音，90分鐘內就突破百萬訂閱，創歷史紀錄。目前創立14小時，訂閱數已破1200萬。
現年39歲的羅納度邁入職業生涯尾聲，社群媒體粉絲數仍持續增長，證明他加入沙烏地阿拉伯聯賽後人氣不減。C羅在頻道上不只分享足球相關內容，還包含他的「家庭、健康、營養、準備、恢復、教育、商業」，這種多元化影片內容與其他頂級網紅一樣，透過成名領域外的內容吸引觀眾。
羅納度在頻道創立公告中表示，「我一直很享受與粉絲在社群媒體上，建立如此緊密的關係。我的YT頻道將提供更大的平台做到這點，粉絲們可以更了解我、我的家人及對許多議題的看法。」
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