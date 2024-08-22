奧運／阿爾及利亞足球隊「珍奶圖」酸JK羅琳 網：小編該升官了

知名小說《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）在奧運期間無端指控「台灣拳后」林郁婷與阿爾及利亞拳擊女選手克莉芙（Imane Khelif）為跨性別者。在克莉芙提出告訴後，J.K.羅琳已13天未發文，且疑似刪除了不少對自己不利的留言，而曾力挺克莉芙和林郁婷的阿爾及利亞國家足球隊，則分享了「珍珠奶茶」的照片，疑似在暗諷J.K.羅琳的行徑。

美國海軍退役情報官員阿克斯（Travis Akers）21日的推文表示，J.K.羅琳自從被提告後，刪除了27篇推文，且已經13天沒發文。在不久後，阿爾及利亞國家足球隊的官方帳號轉發了這則貼文，沒有附上任何說明文字，只貼上一張「珍奶圖」，諷刺意味濃厚。網友紛紛留言表示：「你們正在使用珍奶召喚所有的亞洲群體聲援克莉芙！」、「小編該升官了吧。」、「讓羅琳的口袋見底。」

阿爾及利亞拳擊女選手克莉芙決定控告J.K.羅琳以及特斯拉執行長馬斯克對她網路霸凌。 法新社

根據外媒報導，克莉芙決定指控對他發表攻擊言論的J.K.羅琳以及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）涉嫌「嚴重網路霸凌」。若克莉芙勝訴，JK羅琳和馬斯克2人最重恐被關5年，並將面臨最高21.4萬英鎊（約新台幣883萬元）罰金。