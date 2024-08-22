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美網／瓦解香港一哥賽末點 許育修逆轉闖會外最終輪
2024年美網下周一正式開戰，我國「一哥」曾俊欣和亞運金牌好手許育修從會外賽出發，兩名台灣好手都挺過頭關，第二輪曾俊欣落馬，許育修再度上演逆轉勝，且是瓦解對手1個賽末點下挺進，再拿1勝就能連兩年挺進會內賽。
去年在美網勇闖第二輪的許育修，重返大滿貫首勝福地，會外賽首輪3盤逆轉世界排名219的德國莫洛克爾（Rudolf Molleker）；第二輪碰排名153的香港黃澤林，許育修首盤遭連續破發、1：6失守，不過第二盤重振旗鼓，第一個發球局就破發成功，第8局在僵持下仍在第6個盤末點掌握住，以6：2扳平戰局。
決勝盤許育修第8局瓦解對手4個破發機會，第10局再瓦解黃澤林的破發點也是賽末點，將戰局延長到「超級搶10」，最終以10：8逆轉搶下會外賽第三輪門票。
扳倒香港「一哥」的許育修，會外賽最終戰將和196公分的法國格勒尼耶（Hugo Grenier）搶會內賽門票，兩人2021年哈薩克挑戰賽曾碰頭，由許育修拿下勝利。
世界排名146的曾俊欣列會外賽第20種子，首輪逆轉世界排名最高達18的法國35歲老將普瑞爾（Benoit Paire），第二輪碰世界排名201的奧地利對手羅季奧諾夫（Jurij Rodionov），曾俊欣一開賽就破發，可惜2：0領先沒能維持，第二盤又錯過一個盤末點，沒能延長戰線，最終以4：6、6：7（5：7）止步。
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