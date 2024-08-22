日本羽賽／26分鐘拍下烏克蘭女將！戴資穎8強就位

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，本周日本公開賽以頭號種子身份參戰，今天面對烏克蘭世界排名61的女將布格羅娃（Polina Buhrova）更只26分鐘就以直落2奪勝，成為率先晉級8強的台將。

世界排名第4的小戴首輪碰世界排名56的印度查利哈（Ashmita Chaliha），只花29分鐘就以直落2開出紅盤，今天第二度碰布格羅娃，首局在8：6時連拿8分拉開領先，僅花12分鐘就以21：8先下一城。

第二局小戴技術暫停時已取得11：5領先，恢復比賽後持續取分，15：5時雖因小球失誤終止連拿6分攻勢，接續仍壓制對手，最終以21：10拿下勝利．

小戴僅花26分鐘就拿到8強門票，明天將碰地主世界排名28的仁平菜月。仁平菜月今天原本要在小戴前一場出賽，但因對手奧原希望退賽，兵不血刃晉級。

日本公開賽屬於BWF超級750系列，共有14組台將過頭關，打頭陣的小戴旗開得勝，接續包括新男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤、「羽球王子」王子維和「左手重砲」林俊易都將上陣，「一哥」周天成更要和李佳豪上演寶島內戰。