南山人壽小健將計畫 挺偏鄉體育

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
「南山小健將計畫」累計支持12所偏鄉學校的運動發展與孩童營養。去年透過影像紀錄，拍下長期挹注資源的隊伍「宜蘭縣南澳鄉南澳國小籃球隊」的冠軍故事。 南山人壽／提供
「南山小健將計畫」累計支持12所偏鄉學校的運動發展與孩童營養。去年透過影像紀錄，拍下長期挹注資源的隊伍「宜蘭縣南澳鄉南澳國小籃球隊」的冠軍故事。 南山人壽／提供

2024年巴黎奧運精彩落幕，中華隊拿下二金五銅的好成績，各項目好手回台後受到國人熱烈歡迎，喜悅的背後，不少運動員，是從小立定志向，歷經無數個辛苦訓練的日子，才能走進五環殿堂。南山人壽深知資源相對缺乏的條件下培訓選手不易，2020年起推動「南山小健將計畫」，累計支持12所偏鄉學校的運動發展與孩童營養。

去年，透過影像紀錄，拍下南山人壽長期挹注資源的隊伍「宜蘭縣南澳鄉南澳國小籃球隊」的冠軍故事，獲得2024年第八屆台北金鵰微電影展「永續微電影銅獎」，期許呼籲更多人一同關注偏鄉、守護孩子的未來。

在南山人壽剛獲頒2024年第八屆台北金鵰微電影展「永續微電影銅獎」的影片中，看見才國小四年級的小朋友，熟練的運球上籃，講出自己的夢想，是否讓您聯想到，近期從法國奧運賽場光榮返台的國家代表隊選手們？台灣首位世界羽球球后戴資穎，12歲上節目時，就立定了要打進奧運的志向。對大多數人來說，奧運可能是四年一次的盛會，但對國家代表隊的選手們而言，是畢生的志業，登上體壇最高賽事的那一步，走了好幾年，每一個發光發熱的選手，在體育競技場上的舉手投足，全是累積而來的榮耀。

南山人壽長期關注偏鄉各項需求與落差，挹注教育及體育資源，2007年舉辦「小小金融家成長營」，讓原鄉孩子了解金融與保險理財觀念；2014年推動「放膽計畫」，鼓勵青少年立定志向，勇敢追夢。

2020年起推出「南山小健將計畫」，發起公益團體挑戰賽活動，活動期間累積完成設定的總步數目標，南山人壽即捐款20萬元幫助偏鄉小學運動發展，讓師長能全心栽培孩童，同時協助偏鄉的小朋友，讓他們適性多元發展，包含：空手道項目的彰化縣水尾國小、排球項目的雲林縣東勢國小、高爾夫球項目的台南市口埤實驗小學、溜冰項目的嘉義縣阿里山達邦國小及已參加過六屆國際賽事，為台灣抱回十座金盃的宜蘭縣南澳鄉南澳國小籃球隊等。南山人壽累計舉辦逾14場公益挑戰賽，挹注280萬元，支持12所學校。

南山人壽 微電影

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