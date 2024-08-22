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日本羽賽／周天成過關 今上演寶島內戰

聯合報／ 記者曾思儒／台北—橫濱電話採訪
周天成今將對上李佳豪爭取八強門票。本報資料照片
周天成今將對上李佳豪爭取八強門票。本報資料照片

日本羽球公開賽在巴黎奧運後點燃戰火，昨天第二日賽程共有十四組台將上場，三名男單代表「一哥」周天成、「羽球王子」王子維李佳豪勝率百分百，今天和女單頭號種子「一姐」戴資穎及男雙新組合「麟榤配」都要再上陣，周天成和李佳豪更要上演「寶島內戰」，提前為台將預約一張八強席位。

屬於ＢＷＦ超級七五○系列的日本公開賽，今年落腳橫濱體育館，世界排名廿一的王子維昨天打頭陣上場，面對世界排名十二、二○二一年世錦賽奪金的新加坡對手駱建佑，王子維第一局最多五分領先，雖在局末一度被一分反超，但穩住場面，最終以廿一比十八、廿一比十六奪勝。

從五月泰國公開賽、馬來西亞公開賽到昨天日本公開賽，王子維最近三次都讓駱建佑「一輪遊」，他表示對決想法都相同，「就盡力打好每顆球。」這是他第一次在橫濱體育館出賽，他認為首度造訪的球場球飛比較慢，「沒這麼好打，但風向不嚴重。」

東京奧運初闖五環聖殿，王子維巴黎奧運雖沒取得參賽資格，但也以陪練員身分前往花都支援；日本公開賽和巴黎奧運國手周天成、戴資穎、葉宏蔚王齊麟都開出紅盤，接續王子維還要連打南韓公開賽、台北公開賽、香港公開賽和中國公開賽，連打五站的他說：「希望能把身體調整好，然後打好比賽。」

世界排名廿八的李佳豪昨天也有突破，以廿一比十九、廿一比十五擊退世界排名廿的香港伍家朗，五度對決首度收獲勝場；巴黎奧運打進八強的「小天」昨天也以廿一比十六、廿一比十七，拍下世界排名十四的中國大陸對手陸光祖，今天將和李佳豪上演「寶島內戰」。

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