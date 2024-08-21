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東京晚間暴雨！多地鐵站驚見「瀑布」 大水湧入慘淹畫面曝光

巴黎奧運／全紅嬋合照站中間！習近平彎腰握手問候 另外5位C位運動員是誰？

香港01／ 撰文：盛昀
全紅嬋站在第一排位於習近平右後方的位置。（新華社）
全紅嬋站在第一排位於習近平右後方的位置。（新華社）

8月20日，中共總書記、國家主席習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員。現場合照環節，站在「C位」的運動員由左到右分別是馬龍、全紅嬋、盛李豪、潘展樂、李雯雯、鄭欽文。

8月20日，習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員。習近平與全紅嬋握手時微微彎腰以配合全紅嬋的身高，並在全紅嬋疑似說「我是全紅嬋」後，面帶笑意指着她問候。

在大合照環節，有6名運動員站在「C位」，由左至右分別是乒乓球男團金牌馬龍、跳水雙金全紅嬋、射擊雙金盛李豪、游泳刷新世界紀錄奪金潘展樂、舉重衛冕金牌李雯雯、大陸奧運史上網球單打首金鄭欽文。而全紅嬋就站在第一排位於習近平右後方的位置。

有網友指出，「這排陣有點意思，巴黎第一枚金牌（盛李豪），到最後一枚金牌（李雯雯），兩位單項創造歷史的男女優秀金牌運動員（潘展樂與鄭欽文），最年長與最年幼的奧運冠軍（馬龍與全紅嬋）。」

延伸閱讀：

巴黎奧運／中日乒乓球選手親密互動 友誼走不過歷史這道關？

巴黎奧運／習近平會見中國體育代表團 勉勵戒驕戒躁再立新功

文章授權轉載自《香港01》

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