帕運／應援不間斷 國訓中心整裝再出發

國訓中心今年在巴黎奧運設置中繼站，包括膳食公寓、物理治療所、運動中心，廣受選手和教練好評，29日開幕的2024年巴黎帕運，國訓中心持續當選手最強後援，提供最高規格的中繼站服務，目前膳食公寓、物理治療所、運動中心等都準備就緒。

今年巴黎帕運中華代表團共有13人參與7種運，中繼站由中華帕拉林克總會規劃比照巴黎奧運辦理，包括膳食公寓、村外的物理治療服務站和運動中心等。

國訓中心執行長龔榮堂表示，帕運努力的目標與奧運相同，讓選手在備戰時有最佳環境、參賽時有最佳資源，國訓中心會盡一切努力，讓選手和教練感受到最強後盾。龔榮堂強調，自從取得帕運參賽權後，國訓中心在體育署的指示下就成立一個專案小組，這段時間已經開了多次會議，目前膳食公寓、物理治療所、運動中心等都已經準備就緒。

國訓中心副執行長黃泰源也是巴黎帕運中繼站團長，他提到中繼站考量到帕運選手的需求，所有的飲食會請廚師特地做得清淡一點，為帕運選手量身打造飲食支援，另外同樣也有租借運動中心，提供桌球、羽球、跆拳道和柔道選手訓練使用，「目前已經把我們需要使用的時間都租借下來，讓選手可以安心使用，所有服務比照巴黎奧運辦理。」