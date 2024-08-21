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巴黎奧運／韓國收視率大不如前 OTT成最大贏家

中央社／ 首爾21日專電
巴黎奧運韓國收視率大不如前。 新華社
巴黎奧運韓國收視率大不如前。 新華社

韓國選手在2024巴黎奧運表現不俗，比賽轉播收視率卻大不如前，韓國媒體分析各種影響收視率因素，也發現線上串流平台在這種趨勢下成為最大贏家。

歷年來在韓國進行的奧運轉播，都是由KBS、MBC、SBS等3家無線電視組成的共同協議體KP（Korean Pool）一同向奧運購買轉播權，今年也不例外，但收視率卻不勝以往，為3大電視台帶來重大虧損。

據韓國尼爾森調查，往常收視率最高的奧運開幕式，3大電視台的收視率共計只達3%，每家電視台收視率都在1%上下，較上屆東京奧運開幕式總收視率17.2%大跌超過十個百分點。

雖然因為選手們的活躍表現，收視率在賽事後期略微提升，但仍稱不上太好。以奧運期間的整體收視率來看，表現最好的MBC在首都圈的收視率約3.9%，全國3.7%。

相較於電視台收視慘澹，韓國國內OTT在NAVER等主要入口網站並未提供免費線上直播服務的本屆奧運中，反而成為最大贏家。

韓國OTT平台Wavve表示，5日奧運羽球女單決賽期間，利用直播服務的同時上線人數，達到6月非賽事期間最高紀錄的8.2倍，射箭女團決賽雖在深夜時段，但上線人數仍有平常的5.2倍；除直播賽事，國手們過去上過的綜藝節目收視數據都大大上漲。

同樣提供免費直播服務的韓國OTT平台SOOP同樣受益匪淺，在射箭男子個人決賽達到45萬人次同時上線紀錄，射箭男團決賽及桌球混雙4強戰進行的7月30日也有超過40萬人次上線觀看。

韓媒引述業者分析，觀眾消費習慣明顯改變，從電視收看大幅轉向手機等個人電子用品，不僅為平台帶來賽事期間的流量，用戶數也明顯增加。

不過，一般觀眾對奧運的關注度明顯不如從前，這點不僅在韓國，其他國家也大有感受。根據Google的搜尋量統計，以2008年奧運的全球搜尋量為100的基礎上，2016、2021年奧運逐次降為73、39，今年7月對奧運搜尋量僅達24，創下最低紀錄。

雖然購買轉播權的金額一向不對外公開，但韓媒以2018年平昌奧運當時的轉播權利金9億6300萬美元（約新台幣289億元），今年3大電視台應該也會開出差不多價錢。券商估算，3大電視台中唯一上市的SBS至少會因此損失100億韓元（約新台幣2.5億元），導致SBS第3季營業損失達到43億韓元。

這次奧運轉播收視不佳，讓3大電視台的合作慘澹收尾。2026年至2032年的夏、冬季奧運韓國獨家轉播權都已經被JTBC電視台拿下，韓媒亞洲經濟報導，似乎是因國際奧林匹克委員會（IOC）認為KP出價太低，最後選擇了JTBC。

2024巴黎奧運 羽球

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