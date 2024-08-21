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日本羽賽／周天成拍下陸將 明和李佳豪內戰搶8強門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羽球一哥周天成。報系資料照
羽球一哥周天成。報系資料照

巴黎奧運打進8強的我國「一哥」周天成，日本公開賽成奧運回歸巡迴賽後第一站，世界排名第10的小天今天也以21：16、21：17拍下世界14的中國陸光祖，預約將和李佳豪上演「寶島內戰」。

兩人過去7度交鋒，小天取得5勝2敗優勢，今天首局2：2時連拿6分奠定優勢，一路領先下以21：16先下一城。

第二局小天仍掌握局勢，7：4領先時更以精巧防守瓦解陸光祖進攻，將球直接回到後場得分，讓人在前場的陸光祖只能望球興嘆。

小天技術暫停時握有11：6優勢，恢復比賽後也維持領先，局末雖遭對手瓦解3個賽末點，仍順利以21：17拿下勝利。

BWF超級750系列的日本公開賽今年在橫濱體育館舉行，共有14選台將陸續上陣，打頭陣的「羽球王子」王子維開出紅盤，以21：18、21：16拍下2021年世錦賽奪金的新加坡好手駱建佑，接續李佳豪也以21：19、21：15首度擊敗香港伍家朗，加上小天也奪勝，3位男單代表今天勝率百分百。

加上「左手重砲」林俊易昨天率先突圍，共有4名台將晉級日本公開賽男單16強，明天小天和李佳豪更要上演「內戰」，也提前為台將預約一張8強席位。

世錦賽 李佳豪 林俊易

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