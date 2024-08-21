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柔道／楊勇緯有了臺體大「楊老師」新頭銜 強調扮演好自己角色

聯合新聞網／ 綜合報導
奧運柔道好手楊勇緯(左二)在臺體大運動技擊系主任吳聰義（右）陪同下來到運傳系辦與黃世杰學務長（左）與運傳系主任馬鈺龍(右二)交流。圖／臺體運傳提供
奧運柔道好手楊勇緯(左二)在臺體大運動技擊系主任吳聰義（右）陪同下來到運傳系辦與黃世杰學務長（左）與運傳系主任馬鈺龍(右二)交流。圖／臺體運傳提供

巴黎奧運柔道男神」楊勇緯有了「楊老師」的新頭銜，結束奧運賽程之後，臺灣體大運動技擊系以助理教授級專業技術人員聘任楊勇緯，希望能夠借重他的專長，為學校及國家培養更傑出的柔道人才。

楊勇緯已經取得運動競技系的碩士學位，也考取該系博士班，繼續留校深造。今天（21日）下午，楊勇緯在運動技擊系主任吳聰義陪同下到學校各處室拜會，特別來到運動資訊與傳播學系交流。媒體形象良好的楊勇緯也了解運動媒體產業的重要性，未來也願意提供自己的心得與經驗，與有志朝運動傳播發展的同學們分享。

臺體大預定下月初開學，楊勇緯會有兩個新身份，一個是技擊系的「楊老師」、一個是競技系博士班的「楊同學」。他表示，結束巴黎奧運之後，需要一點時間來思考未來的規劃，從東京奧運摘銀到備戰巴黎奧運，自己整個精神都投入到訓練當中，需要給自己一點時間調整。開學後，會留一點時間待在學校，扮演好自己的角色。

吳聰義也是1996年亞特蘭大奧運射箭國手出身，深知運動員備戰的辛苦，他也支持與鼓勵楊勇緯的決定，吳聰義表示，依楊勇緯專業成就，一定可以為臺體的競技實力提升加分。

主任 巴黎奧運 東京奧運 柔道 運動

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