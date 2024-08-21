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南韓羽賽／籤表出爐！戴資穎未參賽、「麟榤配」對上地主

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 路透
戴資穎。 路透

我國羽球一姊戴資穎參加超級750系列日本公開賽，名列女單頭號種子，昨天首戰輕鬆過關晉級16強，今天休息。超級500系列南韓公開賽下周展開，昨天籤表出爐，不見小戴名字。

戴資穎巴黎奧運帶傷上陣，分組賽不敵泰國好友依瑟儂，她休養2周後狀況好轉，出戰本周日本公開賽，首輪以21：16、21：12勝出，晉級16強，下一輪對手是烏克蘭世界排名61的女將布格羅娃（Polina Buhrova）。

南韓羽球公開賽籤表昨天出爐，不見小戴名字，南韓球后安洗瑩爆料羽協內幕，連2站缺席，中國好手陳雨菲也持續休息，女單F4僅日本山口茜參加，她是女單頭號種子。我國女將許玟琪首輪強碰南韓金佳恩，白馭珀對上泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），邱品蒨對手是資格賽出線選手。

男單方面，我國一哥周天成名列第5種子，首輪將對上資格賽出線選手。王子維強碰日本一哥奈良岡功大，「左手重砲」林俊易對決日本田中湧士，李佳豪與南韓全奕陳交手，蘇力揚遭遇日本西本拳太，戚又仁對手是中國李詩灃。

男雙方面，「麟榤配」32強對手是地主高成炫／申白喆，李哲輝／楊博軒將與陳子睿／林煜傑上演「台灣內戰」。

周天成 戴資穎 王齊麟

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