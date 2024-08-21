羽球／王齊麟點出「台灣雙塔」新組合優勢：讓對手害怕我們

巴黎奧運男雙摘金後李洋高掛球鞋，王齊麟因此與新搭檔邱相榤組成「麟榤配」，昨天首度在750系列日本公開賽亮相，以21：16、21：13擊敗地主頭號男雙保木卓朗／小林優吾，取得開門紅。賽後王齊麟稱讚邱相榤表現，也點出他們速度和力量是他們的優勢。

今年奧運「麟洋配」以衛冕金牌完美結尾，李洋也卸下選手身分。王齊麟則是決定繼續在求償上奮戰，並與21歲小將、身高189公分的邱相榤組成「台灣雙塔」。

在昨天贏下國際賽首勝後，王齊麟透露先前只和邱相榤共同訓練3天，「但我仍然有在巴黎贏球的好手感，所以我能夠帶著勇氣和信心上場比賽。」他也談到自身定位改變，仍需要更多磨合，「和李洋搭檔時我主要負責後場，但邱相榤的殺球能力很強，所以我能更多的移動到前場，需要練習和提高前場技術，讓他有進攻的機會。」

王齊麟點出「台灣雙塔」經驗較為不足，但同時具備更強的攻擊性，速度和力量是優勢，「必須集中精力進攻。因為邱相榤的經驗不如李洋，所以要用速度和力量讓對手害怕我們。」在日本公開賽挺進16強後，下一戰他們要再對上地主岡村洋輝／三橋健也，競爭8強門票。