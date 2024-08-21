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游泳／藥檢禁賽後復出 中國名將孫楊受矚目

台灣醒報／ 台北報導
中國奧運傳奇名將孫楊熬過藥檢禁賽，年近33歲仍要重返賽場，力拼2年後的亞運會也還有望。 美聯社
中國奧運傳奇名將孫楊熬過藥檢禁賽，年近33歲仍要重返賽場，力拼2年後的亞運會也還有望。 美聯社

熬過藥檢風波的4年禁賽，中國奧運3金游泳名將孫楊確定復出，據中國國家體育總局表示，孫楊將參加本週末的全國賽。孫楊在中國游泳地位相當高，曾在倫敦奧運男子自由400米奪金，拿下中國史上首面游泳奧運金牌。隨後傳出用藥風波，2018年發生干預藥檢風波，最終宣判4年禁賽、近期才解禁。中國體育名記認為，年滿32歲的孫楊仍有競爭力。

禁賽前因後果

根據《中國運動網》報導，安徽省體育局20日表示，中國國家體育總局來電確認中國奧運3金游泳名將孫楊，將以本週末在合肥開戰的游泳全國賽，作為自己重返職業賽場的舞台。孫楊的工作室也在社群發文「超越自我，泳者無畏！」此前他受訪也說過，在2020年接獲最終禁賽仲裁結果時，就下定決心會在4年後回歸、絕不退役。

孫楊的禁賽是因為2018年發生的干預藥檢風波，事實上，從2014年中，孫楊就有過服用興奮劑而被中國反興奮劑中心處罰禁賽的紀錄，隨後也都有用藥傳聞，在2018年的一次賽後場外檢查中，孫楊與檢查人員觀點分歧，孫楊認為對方是以違規操作對自己進行檢測，在已經積極配合後，與團隊溝通後、選擇對違例取得的樣本進行破壞。

這項風波在2019年被判為違規執行，但在2020年迎來大逆轉，國際體育仲裁庭推翻裁決，認定孫楊毀損樣本的行為理由不合理，以干預藥檢為由、判罰禁賽，經歷上訴後，暴力抗檢風波禁賽期縮短為4年3個月。

油箱還有油？

孫楊的回歸仍舊引發軒然大波，中國仍有不少泳迷想見證這位老傳奇的實力，皆因孫楊在奧運賽場幫助中國泳團做出零的突破。孫楊在2012年倫敦奧運的男子自由400米決賽，擊潰衛冕冠軍、南韓名將朴泰桓而奪金，這是中國隊史首面奧運金牌，更狂的是以3分40秒14刷新該項當時的奧運紀錄。孫楊繼續在敦奧男子自由1500米決賽一路領先，以14分31秒02奪金，同時刷新世界紀錄。

總計孫楊生涯拿下3面奧運金牌，在世錦賽的男子自由200米贏下的金牌，更讓孫楊成為世界上首位，200到1500米各距離都獲得金牌的大滿貫選手。中國北京青年報的名記者認為，孫楊即便將滿33歲，但過去的豐功偉業與熬過禁賽的心理素質，在短中程自由式賽場還是很有競爭力。

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世錦賽 孫楊

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