U17女排世錦賽／中華隊晉8強達成目標 下戰對巴西有硬仗

中華女排今天在U17世界女子排球錦標賽16強賽以局數3比0橫掃泰國，達成賽前設定晉級8強目標，接下來將碰上身材高大的巴西隊，教頭吳明恒表示，儘管預期會是場硬仗，但將放手一搏。

中華女排去年在U16亞洲錦標賽摘銅，連帶獲得這次在秘魯舉行的首屆U17世錦賽門票，預賽與克羅埃西亞、日本、波多黎各同組。

中華女排儘管預賽首戰輸給日本，但靠著接連擊敗克羅埃西亞、波多黎各，以2勝1敗成績、分組第2晉級16強淘汰賽，今天碰上打法類似、戰術多元的泰國隊，以25比14、25比15、25比22勝出，完成此行設定8強目標。

中華隊主攻手陳品宇歷經前2場調整，包括今天在內，連2場轟下20分。吳明恒接受中央社訪問時表示，陳品宇在亞洲或許是頂尖的主攻手之一，但到U17世錦賽後，動輒遇到對手身高180、190公分，「打法在這邊比較沒辦法去突破，但她在第3場找到方式，今天對泰國隊發揮得很流暢。」

中華女排闖進8強後，將面對平均身高近180公分的巴西隊，吳明恒表示，巴西隊除了擁有身材優勢外，力量、技術層面也相對成熟，將是一場硬仗。

不過，吳明恒強調，將放手一搏，不管對手是誰，將全力以赴，爭取好成績。