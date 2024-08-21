跳水／我不是天才！全紅嬋自曝最怕跳207C「第二天手都是軟的」

中國大陸跳水好手全紅嬋生涯2屆奧運累積3面金牌，被外界封為「天才少女」。不過全紅嬋接受大陸《央視》專訪時強調，自己並非天才，而是經苦練才有比賽時的樣子。

全紅嬋在訪談中坦言最怕207C動作，「其實每場比賽到207C，我都有一點點害怕。」主持人詢問害怕原因，全紅嬋解釋，「怕跳不好！就是不怎麼樣，所以比賽時就害怕。」

全紅嬋透露東京奧運後做這個動作經常摔平，「從2022年開始，207C一直在摔！摔平就很痛，很多螞蟻在身上爬的感覺。」全紅嬋還說，「有時拍到臉也很痛，身體前面和後面都比較痛，有些就是拍到或自己撞到，自己入水時沒抓好，就會自己手打手。」

主持人詢問力度有多大？全紅嬋表示，「大到第二天手都是軟的，沒有力氣去撐，一直抖一直抖。」

全紅嬋也談到被稱為天才少女的想法，「那是他們沒看到我訓練是怎麼樣，只看到比賽的時候。其實我們訓練中每個人都有自己的煩惱，都有對某個動作有害怕的感覺！」

全紅嬋巴黎奧運摘金後，許多遠房親戚來借錢，被全紅嬋媽媽拒絕，她直言，「我女兒用命換來的錢，不敢借出去！」