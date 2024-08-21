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網球／球王辛納被驗出禁藥竟沒禁賽 澳洲壞小子怒批：荒謬

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利世界球王辛納。 路透
義大利世界球王辛納。 路透

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）今年3月兩度藥檢呈陽性反應，但國際網球誠信機構（ITIA）接受他的申訴，只扣除獎金和積分，不用禁賽，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）直呼官方罰則雙重標準。

現年23歲的辛納今年奪下澳網冠軍，雖因傷缺席奧運，但復出後立刻在辛辛那提網賽封王，他與西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）被視為網壇接班人。

沒想到辛納如今傳出禁藥醜聞，今年3月10日印地安泉大師賽期間，被驗出微量氯替醇（Clostebol），這是用來增強肌肉的合成代謝類固醇，在世界運動禁藥管制組織（WADA）清單內，且3月18日進行第2次藥檢，又被驗出微量相同禁藥。

辛納接受調查時解釋，團隊物理治療師納爾迪（Giacomo Naldi）為處理自身手上傷口，使用從義大利帶來的非處方噴霧劑，內含氯替醇。3月5至13日期間未戴手套對辛納進行按摩治療，因為辛納皮膚也有多處擦傷，所以意外出現禁藥污染。

ITIA接受辛納說法，認為他的違規行為非故意，且微量藥物無法增強運動表現。獨立聽證會裁定，辛納只失去印地安泉大師賽4強戰績、積分和獎金，沒有任何禁賽處分。辛納發聲明表示：「我正把這段充滿挑戰和不幸的過程拋在腦後，將持續盡力配合，遵守ITIA反禁藥計畫，團隊也完全按規定。」

澳洲「壞小子」基里洛斯。 路透
澳洲「壞小子」基里洛斯。 路透

許多球迷認為處罰太輕微，澳洲名將「壞小子」基里洛斯也在社群網站發文怒批，「荒謬！不管是意外還是計劃好，2次禁藥檢都沒過，就該被禁賽2年。你的表現得到提升，按摩膏…很棒。」

俄羅斯傳奇女將莎拉波娃（Maria Sharapova）曾因非蓄意服禁藥被禁賽15個月，羅馬尼亞前球后哈勒普（Simona Halep）也是非蓄意服禁藥，被禁賽9個月。加拿大好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）也在社群發文表達不滿，「無法想像其他因污染物質被禁賽的球員當下感受」、「不同選手有不同規則」。

辛納

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