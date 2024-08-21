聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本羽賽／3連勝世錦賽金牌！「羽球王子」王子維闖頭關
延續5月對戰2連勝氣勢，我國「羽球王子」王子維今天日本公開賽碰新加坡世錦賽金牌好手駱建佑再打下勝利，他以21：18、21：16拍下世界12的好手，取得對戰3連勝，對戰成績也扳平成4勝4敗。
BWF超級750系列的日本公開賽今年在橫濱體育館舉行，今天賽程全面開戰，我國共有14組選手要上陣搶勝，世界排名21的王子維在第一球場打頭陣上場，面對世界排名12、2021年世錦賽奪金的駱建佑，首局王子維1：2落後下連拿5分取得領先，優勢雖一度縮小甚至被駱建佑1分超前，但王子維穩住場面，18：18時連拿3分，以21：18先下一城。
第二局王子維打出4：0的漂亮開局，加上彈網過的幸運球加持，技術暫停時取得11：6領先；王子維恢復比賽後持續保有優勢，駱建佑9：16落後下雖喊出傷停處理背部，沒能改變戰局，王子維最終就以21：16拿下勝利，從5月泰國公開賽、馬來西亞公開賽到日本公開賽都讓駱建佑「一輪遊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言