日本羽賽／3連勝世錦賽金牌！「羽球王子」王子維闖頭關

延續5月對戰2連勝氣勢，我國「羽球王子」王子維今天日本公開賽碰新加坡世錦賽金牌好手駱建佑再打下勝利，他以21：18、21：16拍下世界12的好手，取得對戰3連勝，對戰成績也扳平成4勝4敗。

BWF超級750系列的日本公開賽今年在橫濱體育館舉行，今天賽程全面開戰，我國共有14組選手要上陣搶勝，世界排名21的王子維在第一球場打頭陣上場，面對世界排名12、2021年世錦賽奪金的駱建佑，首局王子維1：2落後下連拿5分取得領先，優勢雖一度縮小甚至被駱建佑1分超前，但王子維穩住場面，18：18時連拿3分，以21：18先下一城。

第二局王子維打出4：0的漂亮開局，加上彈網過的幸運球加持，技術暫停時取得11：6領先；王子維恢復比賽後持續保有優勢，駱建佑9：16落後下雖喊出傷停處理背部，沒能改變戰局，王子維最終就以21：16拿下勝利，從5月泰國公開賽、馬來西亞公開賽到日本公開賽都讓駱建佑「一輪遊」。

昨天「左手重砲」林俊易在男單率先突圍，今天王子維加入晉級行列，接續包括「一哥」周天成和李佳豪都將出賽，爭取進入16強。