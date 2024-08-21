跆拳／林唯均從想放棄到信任教練 金雲龍跆拳道賽摘金

中央社／ 台北20日電

無緣巴黎奧運的跆拳道選手林唯均今天在金雲龍跆拳道公開賽女子57公斤級摘金，而從有放棄念頭，歷經與教練蘇泰源磨合、互信，教練感性指奪金關鍵是信任，讓林唯均聞言淚崩。

身高180公分的林唯均去年征戰杭州亞洲運動會為台灣帶回跆拳道女子53公斤級銀牌，但巴黎奧林匹克運動會跆拳道沒53公斤級，在女子57公斤級已有國手羅嘉翎，而考量身材條件又無其他適合量級情況下，林唯均今年未能一圓奧運夢。

林唯均今年5月亞洲跆拳道錦標賽起專攻女子57公斤級，7月再戰韓國春川公開賽，2場賽事都以銅牌作收，直到這週參加在韓國舉行的金雲龍跆拳道公開賽總算有突破。

林唯均在4強賽以直落2淘汰哈薩克選手塞沃斯佳諾娃（Mariya Sevostyanova），報今年亞錦賽一箭之仇，決賽更以2比0力挫地主韓國選手金亨民（Hyeong-min Kim，音譯）奪冠。

林唯均大學期間主要都在國家隊集訓，直到今年4月底才回國立彰化師範大學接受蘇泰源指導，從陌生訓練模式到逐漸磨合出適合方式。

蘇泰源表示，林唯均無緣巴黎奧運後，心情曾相當低落、不想再練，他特別感謝宏道運動發展基金會董事長林鴻道提供各項資源與協助，「將林唯均拉回來。」

蘇泰源賽後對拿到金牌的林唯均說：「妳今天為什麼打得那麼好、拿下金牌，是因為妳開始信任教練」，一席話也觸動林唯均淚腺，當場淚崩。

林唯均終於拿到轉換量級後首面金牌，但對蘇泰源而言還不夠，蘇泰源表示，希望林唯均未來表現更全面，包括攻擊方式與即時應對場上狀況。

除林唯均摘金，男子68公斤級選手黃宇睿在成人組國際賽第2場賽事就奪得金牌，蘇泰源說，黃宇睿雖才大一，但速度、爆發力與體能都相當優異，看好未來發展。

林唯均 林鴻道 跆拳道

延伸閱讀

運動員「沒有想像的健康」？ 網曝：刻意減重、BMI不在正常範圍

奧運跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

奧運跆拳道／羅嘉翎帶傷首輪吞敗哽咽：辜負大家的期待

奧運跆拳道／羅嘉翎今亮相 爸爸：會是父親節好禮物

相關新聞

日本羽賽／麟榤配首戰就開紅盤 王齊麟讚新隊友「打得比我好」

巴黎奧運完成羽球男雙連霸後，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋分道揚鑣，李洋準備退役，王齊麟改和21歲邱相榤合作，「麟榤...

拳擊／感謝教練「放手」 陳念琴開心做自己化身「鏡頭女兒」

三度挑戰五環殿堂，我國拳擊「抗癌鬥士」陳念琴終於踏上夢想的奧運頒獎台，打下女子66公斤級銅牌的她特別感謝教練柯文明「放手...

拳擊／第一次參加豐年祭 陳念琴：和家人膩在一起就滿足了

巴黎奧運打下銅牌讓「拳擊女王」陳念琴知名度和人氣大增，返台後行程滿檔，今天精神奕奕現身國民體育日記者會，身為代言人為此放...

日本羽賽／「麟榤配」首戰 拍下日本最強男雙

巴黎奧運後登場的日本羽球公開賽話題十足，我國「一姊」戴資穎重返賽場，完成奧運男雙連霸的王齊麟換了新搭檔邱相榤，混雙葉宏蔚...

拳擊／陳念琴奧運奪銅 感謝教練「放手」

三度挑戰奧運，「拳擊女王」陳念琴終於在巴黎踏上夢想的頒獎台，打下女子六十六公斤級銅牌後特別感謝教練柯文明願意溝通，放手讓...

網球／台維斯盃主場迎敵 曾俊欣、許育修領軍夢幻中華隊

2024中波台維斯盃世界一級賽事（2024 Davis Cup World Group I - TPE vs BIH）將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。