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拳擊／陳念琴奧運奪銅 感謝教練「放手」

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
甫於2024巴黎奧運奪下銅牌的拳擊女王陳念琴，昨天出席教育部體育署舉辦的「113年度國民體育日」啟動，她分享備戰巴黎奧運過程壓力大，教練一度被打敗，但她和教練喊話「相信我，我做得到」，奧運也打出實際成績，「這次的成功，謝謝教練讓我做自己。」。記者林俊良／攝影
甫於2024巴黎奧運奪下銅牌的拳擊女王陳念琴，昨天出席教育部體育署舉辦的「113年度國民體育日」啟動，她分享備戰巴黎奧運過程壓力大，教練一度被打敗，但她和教練喊話「相信我，我做得到」，奧運也打出實際成績，「這次的成功，謝謝教練讓我做自己。」。記者林俊良／攝影

三度挑戰奧運，「拳擊女王」陳念琴終於在巴黎踏上夢想的頒獎台，打下女子六十六公斤級銅牌後特別感謝教練柯文明願意溝通，放手讓她「做自己」，從備戰到比賽都非常快樂，甚至能當「鏡頭的女兒」，盡情享受奧運每個時刻。

廿七歲的陳念琴，十三年前從馬祖到台灣就是跟著柯文明，師徒從二○一四年南京青年奧運、一六年里約奧運到三年前東京奧運都一起攜手，巴黎奧運更加入吳詩儀組成「無（吳）情（琴）戰隊」，帶回兩面銅牌。

陳念琴昨以代言人身分出席國民體育日記者會時提到，過往準備大賽氣氛都很緊張，這次拿到巴黎奧運門票後，她提出「做自己」的想法，儘管準備過程中的壓力讓教練一度產生懷疑，但她和教練喊話，「這次成功，謝謝教練讓我做自己」。

個性外向開朗的陳念琴，巴黎奧運從出場動作到勝利後的慶祝手勢都充滿活力，笑說這次盡情享受舞台、盡情去玩，連教練都管不住，團隊還給了她「鏡頭的女兒」封號。

巴黎奧運後知名度和粉絲數暴增，陳念琴把握時間和家人相處，也第一次回花蓮太巴塱部落參加豐年祭，「運動員生涯很短，奧運後重新歸零，準備下一場」。

巴黎奧運 教練

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