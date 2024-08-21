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日本羽賽／「麟榤配」首戰 拍下日本最強男雙
巴黎奧運後登場的日本羽球公開賽話題十足，我國「一姊」戴資穎重返賽場，完成奧運男雙連霸的王齊麟換了新搭檔邱相榤，混雙葉宏蔚也改搭詹又蓁出擊，三位巴黎奧運國手昨首戰都開出紅盤，「麟榤配」更是直落二，力退世界排名第八的地主第一男雙，讓王齊麟直呼驚喜。
王齊麟和李洋接連在東京奧運和巴黎奧運奪金，李洋準備退役，王齊麟改搭身高一八九公分、左手持拍的邱相榤，全新組合首戰就以廿一比十六、廿一比十三拍下日本男雙排名最高的保木卓朗／小林優吾，讓王齊麟笑說超乎預期，「肯定是驚喜！」
「麟洋配」去年在日本公開賽奪冠，終結東京奧運後的低潮，王齊麟今年換搭檔重返福地，他表示廿一歲的新夥伴進攻好又有力量，「只是一開始壓力比較大，有點放不開，後來順了球兇就好打很多。」擅長攻擊的王齊麟還讚，邱相榤放開後「打得比我好」，對新組合充滿期待。
日本公開賽屬於ＢＷＦ（世界羽球聯盟）七五〇系列大賽，戴資穎名列女單頭號種子，昨對決世界排名五十六的印度選手查利哈沒遇太大阻礙，只花廿九分鐘就以廿一比十六、廿一比十二晉級。
巴黎奧運帶傷上陣的小戴表示身體狀況「還好」，不過已經退出下周南韓公開賽，她解釋「就先看一下本身的狀況，再決定接下來的比賽」。
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