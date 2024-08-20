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網球／台維斯盃主場迎敵 曾俊欣、許育修領軍夢幻中華隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊組成夢幻陣容迎戰下月的台維斯盃。圖／中華網球協會提供
中華隊組成夢幻陣容迎戰下月的台維斯盃。圖／中華網球協會提供

2024中波台維斯盃世界一級賽事（2024 Davis Cup World Group I - TPE vs BIH）將於下月14和15日在台北市網球中心登場，中華網球協會今天公布中華隊選手參賽名單，由「夜市球王」曾俊欣和杭州亞運金牌許育修領軍，再組夢幻陣容，攜手捍衛主場。

本次中華代表隊派出夢幻陣容，集結單雙打前五傑，再組最強戰力，一起攜手捍衛主場，成員包含身高188公分、擁有重砲發球優勢的吳東霖，今天美網會外賽都奪勝的曾俊欣和許育修。雙打成員有5月華國三太子盃奪冠的何承叡，以及杭州亞運拿下混雙銀牌的黃琮豪，整體實力不容小覷。

中華隊總教練盧彥勳認為中華隊選手經驗豐富，在整體板凳深度優於對手的情況下，也讓教練團在調度上更為靈活。盧彥勳指出，不少選手近期在職業賽的狀況都相當不錯，期許代表隊成員在接下來兼顧個人職業賽的同時，能保持身體健康，以最佳狀態迎戰九月賽事。

盧彥勳也不忘呼籲球迷朋友踴躍進場觀賽，不僅藉由行動支持來鼓舞中華隊選手，同時打造主場優勢，做選手最強的應援後盾。

2024中波台維斯盃的兩天賽事都是上午11點開賽，預計賽前1小時開放現場售票與觀眾進場，目前賽事門票現已在ibon售票系統全面熱賣中，單日票全票600元、優待票300元；兩日套票全票800元、優待票400元，即日起至8月31日早鳥預購期間，賽會推出限量500席的「限時應援兩日套票」全票700元、優待票350元。

主辦單位中華民國網球協會這次也特別邀請歷屆台維斯盃國手到現場共襄盛舉，只要本人親臨現場觀賽，可獲每日貴賓票一張、秩序冊和應援摺扇等。

中華隊 台維斯盃 盧彥勳

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