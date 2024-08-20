路跑／結合公益計畫 渣打全球十大城市路跑2025年1月12日台北首跑

由渣打銀行冠名贊助的年度公益馬拉松賽事 –「渣打臺北公益馬拉松」宣布於2025年1月12日起跑，並自即日起開放報名。

「渣打臺北公益馬拉松」不僅是渣打集團全球10座城市路跑2025年的首站，更結合 Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫，為弱勢青年創造改變人生的機會，自2013年迄今，透過賽事、民眾捐款、各式募款活動，結合渣打基金會的捐款，在台已投入逾1億1,400萬元，提供弱勢青年培訓、指導與輔導課程。

呼應品牌承諾「Here for good 一心做好 始終如一」，渣打集團分別在臺北、新加坡、吉隆坡、香港、上海、河內、倫敦、福克蘭群島、澤西島及奈洛比等地冠名贊助城市馬拉松，與遍布全球的客戶與跑友共同享受跑步帶來的樂趣。在台灣，「渣打臺北公益馬拉松」是國內少數可以同時讓跑者成績獲得AIMS與WA認可的賽事，並透過全新視覺，將代表賽道特色的臺北101、圓山飯店與大直橋納入視覺設計，與其他城市相互映照。

見證改變 紀政：感謝渣打銀行長期支持台灣體育

渣打銀行自2013年起便透過贊助路跑活動推動運動風氣，連續多年獲教育部體育署頒發「體育推手獎」，成為在台獲獎次數最多的外商銀行。接續奧運熱潮，有「飛躍的羚羊」稱號的傳奇跑者紀政也親臨現場帶來祝賀。身為臺灣首位在奧運田徑項目奪牌的傑出女性運動員紀政表示：「隨著馬拉松在台灣成為萬人響應的全民運動，很開心也很感謝有渣打銀行這樣的企業，願意長期投入資源推動路跑運動。」

以「公益馬拉松」帶動全民參與 十年來投入逾億善款

從關注視障朋友、投入臺灣視障就業以及全球防盲救盲工作，並提供培訓、指導與輔導課程，為弱勢青年提升技能，創造經濟共融。「渣打臺北公益馬拉松」不僅成為全臺最大的公益馬拉松賽事，更作為協助弱勢青年就業的一股重要力量。自2020年迄今，在「Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫」合作夥伴「台北市視障者家長協會」及「勵馨基金會」的協助下，已幫助近7,000名弱勢青年就業及創業，讓「改變，從跑步開始」的年度賽事主題更具意義。此外，自2013年迄今，透過賽事、民眾捐款、各式募款活動，以及結合渣打基金會的捐款，「渣打臺北公益馬拉松」已募集超過新臺幣1億1,400萬元的善款，用以投入各項工作。

結合永續發展目標 渣打銀行全員投入賽事 邀請房思瑜擔任「Plogging淨街慢跑」隊長

在冠名贊助「渣打臺北公益馬拉松」的同時，渣打銀行自2013年以來也號召超過2,200名渣打銀行志工熱情參與，加入13K Plogging淨街慢跑沿著賽道清理、或者化身啦啦隊在賽道旁為跑者加油打氣、擔任視障陪跑志工以及在終點線協助各項服務工作。渣打銀行財務長劉師郝表示：「『渣打臺北公益馬拉松』對銀行內部而言，也是一場令人興奮的年度盛事。我們有幸能與上萬名跑者為了公益與永續而跑，更開心看到銀行同仁的熱情參與，不斷擴大賽事在社區的影響力。」

為了落實永續發展目標，「渣打臺北公益馬拉松」在賽事規劃上全程依循環保3R（Reduce、Recycle、Reuse）原則，採用電子證書、環保獎牌織帶、使用環保提袋以及舉辦永續市集活動等。今年賽事也將持續邀請民眾加入「Plogging淨街慢跑」活動的行列，並邀請運動女神房思瑜擔任活動隊長，讓跑步也能帶來更多改變。

改變，就從跑步開始！ 攜手「New Balance」 與「理想混蛋」熱情共襄盛舉

強強聯手，「渣打臺北公益馬拉松」連續二年與專業跑鞋專家New Balance合作，擴大結合New Balance旗下資源持續為參賽者打造更進化的優質賽事，除了提供參賽者專業賽衣，也與運動社團 NBRC (New Balance Run Club) 開設專屬跑班，帶領跑者不斷自我突破，呼應「改變，從跑步開始」的號召。

此外，賽事也特別安排療癒系樂團「理想混蛋」擔任活動大使，主唱雞丁特別期待在「渣打臺北公益馬拉松」這個充滿活力的舞臺上與跑者與粉絲互動，「理想混蛋」也已經準備好在賽道終點線的嘉年華會上，與大家同歡！

「2025渣打臺北公益馬拉松」早鳥報名將於8月20日下午4時起開放至8月26日下午4時截止，一般報名將於8月27日下午4時開放至10月31日下午4時截止。