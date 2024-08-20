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日本羽賽／麟榤配首戰就開紅盤 王齊麟讚新隊友「打得比我好」

聯合報／ 記者曾思儒／台北—東京電話採訪
邱相榤（右）和王齊麟日本公開賽第一輪就拍下地主第一男雙，直落2晉級第二輪。圖／Badminton Photo提供
邱相榤（右）和王齊麟日本公開賽第一輪就拍下地主第一男雙，直落2晉級第二輪。圖／Badminton Photo提供

巴黎奧運完成羽球男雙連霸後，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟李洋分道揚鑣，李洋準備退役，王齊麟改和21歲邱相榤合作，「麟榤配」今天在日本公開賽首度亮相引起關注，兩位身高逼近190公分的長人組合更以21：16、21：13力退世界第8的地主組合保木卓朗／小林優吾，讓王齊麟直呼驚喜。

世界排名第8的保木卓朗／小林優吾是日本第一男雙，新組成的「麟榤配」還沒排名，今天能以直落2力退強敵，王齊麟笑說超乎預期，「肯定是驚喜！」

邱相榤（右）和王齊麟日本公開賽第一輪就拍下地主第一男雙，直落2晉級第二輪。圖／Badminton Photo提供
邱相榤（右）和王齊麟日本公開賽第一輪就拍下地主第一男雙，直落2晉級第二輪。圖／Badminton Photo提供

左手持拍的邱相榤身高189公分，除了進攻有威力，防守也有一定水準，今天第一局還秀出胯下擊球美技，188公分的王齊麟說：「其實他很有力也很能頂，只是一開始壓力比較大，有點放不開，後來順了球兇就好打很多。」

手握兩枚奧運金牌的王齊麟還讚，新搭檔放開打後「打得比我好」；經過第一場國際賽合作，王齊麟也有新想法，他說：「可能我就要多搶網做機會給他進攻，因為他攻擊真的強。」

首戰就拍下大會第6種子，「麟榤配」後天第二輪再戰地主，和世界排名21的岡村洋輝／三橋健也搶8強門票。

李洋 王齊麟 羽球

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