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路跑／渣打公益馬開放報名 理想混蛋完賽後終點開唱

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
人氣樂團理想混蛋不僅將參與3公里組賽事，還將在終點開唱。記者劉肇育／攝影
人氣樂團理想混蛋不僅將參與3公里組賽事，還將在終點開唱。記者劉肇育／攝影

由渣打銀行冠名贊助的渣打台北公益馬拉松將於2025年1月12日開跑，今年台北站賽事也將是渣打集團10座城市路跑的全球首站，活動大使、人氣樂團理想混蛋與「飛躍羚羊」紀政今天一同宣布即日起開放報名，其中理想混蛋屆時不僅將參與3公里組賽事，還將在賽後開唱讓所有跑者大飽耳福。

每年吸引數萬跑者熱情參與的「渣打台北公益馬拉松」不僅已經成為全台最大的公益馬拉松賽事，也是協助弱勢青年就業的一股重要力量，2013年迄今，透過賽事以及民眾捐款，還有各式募款活動，結合渣打基金會的挹注，「渣打台北公益馬拉松」已募集超過1億1400萬元的善款投入各項工作，並幫助近7000名弱勢青年就業及創業，讓「改變，從跑步開始」的年度賽事主題更具意義。

渣打銀行財務長劉師郝表示，渣打台北公益馬拉松對銀行內部而言，也是一場令人興奮的年度盛事，有幸能與上萬名跑者為了公益與永續而跑，更開心看到銀行同仁的熱情參與，並不斷擴大賽事在社區的影響力。

明年賽事也邀請到人氣樂團理想混蛋擔任活動大使，他們不僅將親自參與3公里組賽事，也將在賽後開唱，而今天記者會也邀請到「飛躍羚羊」紀政到場站台，賽事已於今天下午4點開放早鳥報名至8月26日下午4點止，一般報名將於8月27日下午4點開放至10月31日下午4點截止，名額有限。

此外今年賽事也將攜手New Balance Run Club，針對半馬、13K兩個組別的跑者推出跑者訓練營，並由李翰暄擔任總教練，他說：「NBRC以跑步為主軸，期望大家都能透過跑步來改變自己，無論是想破個人紀錄、挑戰自己的跑友，還是想要提升自己，精進實力的跑友，都可以在課堂中透過專業化的訓練讓自己朝目標前進。」

渣打公益馬今年推出新視覺形象。記者劉肇育／攝影
渣打公益馬今年推出新視覺形象。記者劉肇育／攝影
渣打公益馬將於明年1月12日在總統府前開跑。記者劉肇育／攝影
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