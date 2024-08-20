拳擊／第一次參加豐年祭 陳念琴：和家人膩在一起就滿足了

巴黎奧運打下銅牌讓「拳擊女王」陳念琴知名度和人氣大增，返台後行程滿檔，今天精神奕奕現身國民體育日記者會，身為代言人為此放棄去泰國渡假，但有家人相伴就讓她喊「滿足了」。

陳念琴流有阿美族和布農族血液，爸爸來自花蓮太巴塱部落，巴黎奧運返台時喊話族人記得參加豐年祭，今年也終於有機會首度參與家鄉盛會，她笑說族人們特別以大排場歡迎自己，讓她直喊受寵若驚也十分幸福。

早早接觸拳擊，陳念琴平時生活幾乎都是訓練、比賽，今年才是首度參與豐年祭，她透露表哥特別安排自己體驗豐年祭的每個環節，還學了5個舞步，十分新鮮。

體育署邀請台灣拳擊好手陳念琴（右）、人氣男神坤達（左）為國民體育日擔任代言人，今天兩人出席啟動記者會，邀請民眾一同響應「運動99、健康久久」。記者林俊良／攝影

成為今年國民體育日代言人的陳念琴也提到，原本計畫要和家人去泰國渡假，但安排的時間點剛好和記者會衝突，只好改變出國計畫，但「回家就滿足了」，奧運後沒特別想做什麼事，和家人膩在一起就是她充電方式。

今天帶著表姐操刀的美甲現身記者會，陳念琴長長的睫毛也來自表姐之手，她目前雖還沒恢復訓練仍維持固定運動量，下一場可能是11月亞錦賽，不過目前新組織世界拳擊協會（World Boxing）和原本的國際拳擊總會（IBA）狀況未明，陳念琴也不清楚後續發展。她強調，身為運動員，自然希望有舞台展現，只要事情能往好的方向前進「都是好事」。

知名度和人氣暴漲的陳念琴也提到，很感謝粉絲的熱情支持，但盡量不被影響，「運動員生涯很短，奧運後重新歸零，準備下一場。」