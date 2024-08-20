快訊

獨／搶親內幕曝！傳中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊／第一次參加豐年祭 陳念琴：和家人膩在一起就滿足了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳念琴擔任今年國民體育日代言人。記者林俊良／攝影
陳念琴擔任今年國民體育日代言人。記者林俊良／攝影

巴黎奧運打下銅牌讓「拳擊女王」陳念琴知名度和人氣大增，返台後行程滿檔，今天精神奕奕現身國民體育日記者會，身為代言人為此放棄去泰國渡假，但有家人相伴就讓她喊「滿足了」。

陳念琴流有阿美族和布農族血液，爸爸來自花蓮太巴塱部落，巴黎奧運返台時喊話族人記得參加豐年祭，今年也終於有機會首度參與家鄉盛會，她笑說族人們特別以大排場歡迎自己，讓她直喊受寵若驚也十分幸福。

早早接觸拳擊，陳念琴平時生活幾乎都是訓練、比賽，今年才是首度參與豐年祭，她透露表哥特別安排自己體驗豐年祭的每個環節，還學了5個舞步，十分新鮮。

體育署邀請台灣拳擊好手陳念琴（右）、人氣男神坤達（左）為國民體育日擔任代言人，今天兩人出席啟動記者會，邀請民眾一同響應「運動99、健康久久」。記者林俊良／攝影
體育署邀請台灣拳擊好手陳念琴（右）、人氣男神坤達（左）為國民體育日擔任代言人，今天兩人出席啟動記者會，邀請民眾一同響應「運動99、健康久久」。記者林俊良／攝影

成為今年國民體育日代言人的陳念琴也提到，原本計畫要和家人去泰國渡假，但安排的時間點剛好和記者會衝突，只好改變出國計畫，但「回家就滿足了」，奧運後沒特別想做什麼事，和家人膩在一起就是她充電方式。

今天帶著表姐操刀的美甲現身記者會，陳念琴長長的睫毛也來自表姐之手，她目前雖還沒恢復訓練仍維持固定運動量，下一場可能是11月亞錦賽，不過目前新組織世界拳擊協會（World Boxing）和原本的國際拳擊總會（IBA）狀況未明，陳念琴也不清楚後續發展。她強調，身為運動員，自然希望有舞台展現，只要事情能往好的方向前進「都是好事」。

知名度和人氣暴漲的陳念琴也提到，很感謝粉絲的熱情支持，但盡量不被影響，「運動員生涯很短，奧運後重新歸零，準備下一場。」

拳擊 陳念琴

延伸閱讀

影／陳念琴：拳擊很舒壓 國民體育日起跑邀國人動起來

拳擊／感謝教練「放手」 陳念琴開心做自己化身「鏡頭女兒」

影／國民體育日9月9日起跑 陳念琴、坤達跨界合體當代言人

影／奧運英雄大遊行登場 英雄谷氣氛熱絡宛如嘉年華

相關新聞

日本羽賽／麟榤配首戰就開紅盤 王齊麟讚新隊友「打得比我好」

巴黎奧運完成羽球男雙連霸後，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋分道揚鑣，李洋準備退役，王齊麟改和21歲邱相榤合作，「麟榤...

日本羽賽／王齊麟與邱相榤首戰告捷 李洋：我有關注認真點

巴黎奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與21歲邱相榤組成「麟榤配」，在超級750系列日本羽球公開賽迎來首戰，以直落二打敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，賽後王齊麟老搭檔李洋也發文祝賀。 王齊麟與李洋在巴

拳擊／感謝教練「放手」 陳念琴開心做自己化身「鏡頭女兒」

三度挑戰五環殿堂，我國拳擊「抗癌鬥士」陳念琴終於踏上夢想的奧運頒獎台，打下女子66公斤級銅牌的她特別感謝教練柯文明「放手...

拳擊／第一次參加豐年祭 陳念琴：和家人膩在一起就滿足了

巴黎奧運打下銅牌讓「拳擊女王」陳念琴知名度和人氣大增，返台後行程滿檔，今天精神奕奕現身國民體育日記者會，身為代言人為此放...

日本羽賽／輸給「麟榤配」一輪遊 保木卓朗嘆：被力量壓制

超級750系列日本羽球公開賽今天點燃戰火，巴黎奧運男雙金牌得主王齊麟與21歲邱相榤合拍首戰，以21：16、21：13直落二擊敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，日本組合受訪時也表達無奈。 保木卓朗

日本羽賽／「麟榤配」拍下日本第一男雙 王齊麟：對方壓力較大

台灣羽球雙打好手王齊麟今天與新搭檔邱相榤在日本羽球公開賽亮相，首輪以直落2拍下日本組合保木卓朗與小林優吾，國際賽合拍首戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。