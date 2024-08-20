影／陳念琴：拳擊很舒壓 國民體育日起跑邀國人動起來

甫於2024巴黎奧運奪下銅牌的拳擊女王陳念琴，今天與人氣男神坤達一同出席，教育部體育署舉辦的「113年度國民體育日」啟動記者會，兩人共同擔任活動代言人，邀請大家「運動99 健康久久」。

陳念琴受訪時表示，「拳擊很舒壓，我今天如果是上班族，我也會去做拳擊運動。⋯奧運熱潮結束後，希望大家能夠繼續支持台灣的運動員」。陳念琴分享，備戰巴黎奧運過程壓力大，教練一度被打敗，但她和教練喊話「相信我，我做得到」，奧運也打出實際成績，「這次的成功，謝謝教練讓我做自己。」

體育署署長鄭世忠今天也親自出席記者會，他說：「國人很關注選手們，也提醒大家，國手競技場上有很好表現，我們也籌備體育部設置，大力推動全民運動，希望未來不只是協會運作，未來社區、俱樂部也能大力推行。」

國民體育日共有兩大免費資訊，9月9日國民體育日當天，全台國民運動中心和公立運動設施都免費入場，9月份還有巡迴的免費體適能檢測，北、中、南外還加入東部場次，邀請全民一同響應「運動99、健康久久」。

甫於2024巴黎奧運奪下銅牌的拳擊女王陳念琴，今天與人氣男神坤達一同出席，教育部體育署舉辦的「113年度國民體育日」啟動記者會，兩人共同擔任活動代言人，邀請大家「運動99 健康久久」。記者林俊良／攝影

巴黎奧運奪下銅牌的拳擊女王陳念琴（右二），與人氣男神坤達（左）出席，教育部體育署舉辦的「113年度國民體育日」啟動記者會，兩人共同擔任活動代言人，與體育署署長鄭世忠（右一）等人一同在啟動儀式合影。記者林俊良／攝影