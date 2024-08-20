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拳擊／感謝教練「放手」 陳念琴開心做自己化身「鏡頭女兒」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳念琴擔任113年國民體育日代言人。記者林俊良／攝影
陳念琴擔任113年國民體育日代言人。記者林俊良／攝影

三度挑戰五環殿堂，我國拳擊「抗癌鬥士」陳念琴終於踏上夢想的奧運頒獎台，打下女子66公斤級銅牌的她特別感謝教練柯文明「放手」，師徒倆多了更多溝通，她也能開心「做自己」。

今天以代言人身份出席國民體育日記者會的陳念琴提到，過往準備大賽氣氛都很緊張，這次拿到巴黎奧運門票後，她和教練提出自己想法，「我有和教練說，可不可以讓我做自己？他說『這是你的舞台，去展現自己』，從備戰、比賽中到比賽，都非常快樂。」

陳念琴分享，備戰巴黎奧運過程壓力大，教練一度被打敗，但她和教練喊話「相信我，我做得到」，奧運也打出實際成績，「這次的成功，謝謝教練讓我做自己。」

充滿正能量的陳念琴，巴黎奧運從出場動作，到勝利後的慶祝手勢都充滿感染力和活力，她笑說8強賽時壓力實在很大，但三度參賽心態真的和前兩次不同，晉級四強後也更能盡情享受舞台、盡情去玩。她提到，前幾場教練還會示意要她「收」一點，4強時她有和教練預告「我要玩鏡頭」，教練也點頭，她大笑說：「他知道管不住我。」

許多選手在巴黎奧運獲得封號，羽球黃金男雙「麟洋配」被封「大賽的兒子」，摘下拳擊女子57公斤級的林郁婷成「台灣的女兒」，陳念琴提到團隊也給了她「鏡頭的女兒」封號，成她享受賽場的美好回憶。

陳念琴（右）和坤達擔任113年國民體育日代言人。記者林俊良／攝影
陳念琴（右）和坤達擔任113年國民體育日代言人。記者林俊良／攝影

陳念琴擔任113年國民體育日代言人。記者林俊良／攝影
陳念琴擔任113年國民體育日代言人。記者林俊良／攝影

國民 拳擊 陳念琴

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