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影／國民體育日9月9日起跑 陳念琴、坤達跨界合體當代言人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴（右）和藝人坤達一起擔任國民體育日代言人。 記者林俊良／攝影
巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴（右）和藝人坤達一起擔任國民體育日代言人。 記者林俊良／攝影

巴黎奧運前就收到擔任國民體育日代言人邀請，我國拳擊「抗癌鬥士」陳念琴欣喜答應，今天更以奧運銅牌得主身份和人氣男神坤達合體，兩人帥氣出拳、俏皮比愛心，一起呼籲民眾動起來，養成規律運動習慣。

教育部體育署今天舉辦「113年度國民體育日」記者會，巴黎奧運人氣暴漲的陳念琴吸引大批媒體，和坤達的跨界合作成另個話題，坤達還分享，拍攝廣告當天才是和陳念琴第一次碰面，原本還不熟，「大概3秒就熟了，聊天就發現很好相處，我們也很愛運動，話題很快就聊上了。」

體育署署長鄭世忠今天也親自出席記者會，他說：「國人很關注選手們，也提醒大家，國手競技場上有很好表現，我們也籌備體育部設置，大力推動全民運動，希望未來不只是協會運作，未來社區、俱樂部也能大力推行。」

國民體育日共有兩大免費資訊，9月9日國民體育日當天，全台國民運動中心和公立運動設施都免費入場，9月份還有巡迴的免費體適能檢測，北、中、南外還加入東部場次，邀請全民一同響應「運動99、健康久久」。

記者林俊良／攝影
記者林俊良／攝影

巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴（右2）和藝人坤達一起擔任國民體育日代言人。 記者林俊良／攝影
巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴（右2）和藝人坤達一起擔任國民體育日代言人。 記者林俊良／攝影

巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴（右3）和藝人坤達一起擔任國民體育日代言人。 記者林俊良／攝影
巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴（右3）和藝人坤達一起擔任國民體育日代言人。 記者林俊良／攝影

巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴（右）和藝人坤達一起擔任國民體育日代言人。 記者林俊良／攝影
巴黎奧運拳擊銅牌女將陳念琴（右）和藝人坤達一起擔任國民體育日代言人。 記者林俊良／攝影

國民 陳念琴 體育署

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