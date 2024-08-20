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日本羽賽／輸給「麟榤配」一輪遊 保木卓朗嘆：被力量壓制

聯合新聞網／ 綜合報導
保木卓朗(右)與小林優吾(左)。 美聯社
保木卓朗(右)與小林優吾(左)。 美聯社

超級750系列日本羽球公開賽今天點燃戰火，巴黎奧運男雙金牌得主王齊麟與21歲邱相榤合拍首戰，以21：16、21：13直落二擊敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，日本組合受訪時也表達無奈。

保木卓朗／小林優吾曾登上男雙世界第一，目前排名第8，繼巴黎奧運分組賽直落二不敵「麟洋配」後，現在又以直落二輸給新組合「麟榤配」。

奧運羽球金牌王齊麟（左）與新搭檔邱相榤（右）「麟榤配」日本公開賽首度亮相，強碰日本第一男雙，合體首戰就獲勝。 圖／Badminton Photo提供
奧運羽球金牌王齊麟（左）與新搭檔邱相榤（右）「麟榤配」日本公開賽首度亮相，強碰日本第一男雙，合體首戰就獲勝。 圖／Badminton Photo提供

王齊麟身高188公分，邱相榤有189公分，本場比賽打法相當強勢，頻頻用力量轟垮對手。據日媒Sponichi Annex報導，保木卓朗受訪時無奈表示，「其中一位對手是奧運金牌，我們知道該如何應對，但還是被他們的力量壓制住。」

談到未來目標，保木卓朗直言，「我希望再次衝擊世界頂尖水準。」小林優吾則表示，「只要還能參加高級別賽事，我就會堅持下去。」

王齊麟

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