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日本羽賽／「麟榤配」拍下日本第一男雙 王齊麟：對方壓力較大
台灣羽球雙打好手王齊麟今天與新搭檔邱相榤在日本羽球公開賽亮相，首輪以直落2拍下日本組合保木卓朗與小林優吾，國際賽合拍首戰就奪勝，王齊麟表示，對方感覺壓力比較大。
李洋與王齊麟在巴黎奧運羽球男雙摘金，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，李洋在完成奧運最後一舞將退休，而王齊麟未來將與21歲小將、左手持拍的邱相榤合作，打造新組合「麟榤配」。
王齊麟今天與新搭檔邱相榤展開國際賽首戰，面對曾勇奪2021年世界羽球錦標賽金牌的日本組合保木卓朗與小林優吾，「麟榤配」順利通過考驗，以21比16、21比13贏得勝利，闖進16強。
人在台灣的李洋也緊盯男雙賽事，他除了透過臉書發文恭喜「麟榤配」外，還對王齊麟喊話，「認真點」。而王齊麟也在文章下方留言，「遵命！報告李副教授，我會認真的。」
談到與新搭檔搭配，王齊麟接受中央社訪問時表示，「感覺很棒，就是有做到持續逼前給壓力」，他認為對方感覺壓力比較大。
儘管順利收下首戰勝利，但畢竟「麟榤配」一起訓練還不到2週時間，王齊麟表示，可能在默契與組織部分，還需要再加強。
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