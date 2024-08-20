日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

奧運羽球金牌王齊麟（左）與新搭檔邱相榤（右）「麟榤配」日本公開賽首度亮相，強碰日本第一男雙，合體首戰就獲勝。 圖／Badminton Photo提供

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在巴黎奧運成為史上第一組羽球男雙連霸組合，奧運後李洋準備退役，王齊麟改和21歲邱相榤合作，「麟榤配」日本公開賽首度亮相，強碰地主排名最高的世界第8男雙組合保木卓朗／小林優吾，第一局邱相榤先秀出胯下擊球美技，第二局再打出連拿7分攻勢逆轉，國際賽首戰就以21：16、21：13力退賽會第6種子，全新組合開出紅盤。

王齊麟身高188公分，左手持拍的邱相榤更有189公分身高，相差8歲的寶島新男雙首局和對手比分緊咬，16：15領先時邱相榤還秀了一手胯下擊球美技，轉守為攻下反讓對手出現回球掛網失誤，儘管下一球王齊麟發長球失誤，不過接續邱相榤連續得分，讓「麟榤配」以連拿4分攻勢拿下首局，以21：16先下一城。

第二局「麟榤配」先取得3：1領先，雖在連失4分下遭反超，但6：9時打出連拿5分攻勢，技術暫停後又連拿2分，一波7：0攻勢奠定優勢，最終就在王齊麟斜線重扣得手下，以21：13收下勝利。

日本公開賽屬於BWF超級750系列大賽，今天首日賽程共有19組台將上陣，稍早出賽的女單頭號種子戴資穎只花29分鐘就以21：16、21：12拍下世界排名56的印度查利哈（Ashmita Chaliha），男單「左手重砲」林俊易也以21：14、21：10拍下地主渡邊航貴，明天「一哥」周天成、「羽球王子」王子維等也將出賽。

奧運羽球金牌王齊麟（左）與新搭檔邱相榤（右）「麟榤配」日本公開賽首度亮相，強碰日本第一男雙，合體首戰就獲勝。 圖／Badminton Photo提供

奧運羽球金牌王齊麟（左）與新搭檔邱相榤（右）「麟榤配」日本公開賽首度亮相，強碰日本第一男雙，合體首戰就獲勝。 圖／Badminton Photo提供