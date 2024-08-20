羽球／奧運國手領軍 台東公益夏令營傳愛

優群科技將與清華大學羽球隊攜手，今天起一連4天在台東成功商業水產職業學校舉辦公益羽球夏令營，共有60名國小一到六年級的學生參與，由曾為倫敦奧運國手的許仁豪教練帶領清華羽球隊的同學們一同傳遞公益薪火、回饋社會。

優群科技王朝樑董事長長期支持清華大學羽球隊，去年首次合作舉辦公益羽球夏令營，今年雙方再度攜手，將公益夏令營設定選在王董事長的家鄉台東縣舉辦，希望透過本活動，幫助對羽球充滿熱情但資源有限的學童，開啟探索羽球世界的大門，讓孩子們勇敢逐夢，也為台灣羽壇孕育更多的新血。

多年來，優群科技結合了多家企業好友，每年均贊助交通部觀光署東管處在都壢舉行的月光海音樂晚會一場，今年的贊助場就在今晚，因此特別選定鄰近的成功鎮為羽球夏令營的活動地點，優群科技期望藉由參與這兩項公益贊助，能夠相輔相成相互輝映，達到幫助社會創利永續的最大綜效。

優群科技王朝樑董事長開幕致詞。圖／許仁豪提供

曾為土地銀行選手的許仁豪教練，受土地銀行多年來舉辦公益羽球夏令營的啟發，以自身專業和經驗回饋社會。去年，他在家鄉屏東東港展開首站公益教學，今年將這份熱忱延續至台東成功鎮，期待藉此激發學童對羽球的好奇心，同時帶領清華羽球隊的學生實踐「取之於社會，用之於社會」的精神。

此次活動再次由優群科技主辦，國立清華大學體育室、台東縣成功鎮忠仁里、台灣美津濃股份有限公司及國立成功商業水產職業學校的合辦下，清大羽球隊才能使其順利舉辦，將溫暖傳遞到台東。台東縣成功鎮鎮長謝淑貞及忠仁里里長葉千慈也協助此活動來幫助孩童，美津濃公司特別提供5位來自弱勢家庭的學童球衣和球拍，希望他們能盡情享受羽球運動的樂趣。

今天活動開幕儀式將邀請多位嘉賓出席，包括優群科技王朝樑董事長、交通部觀光署東管處林維玲處長、成功鎮謝淑貞鎮長、成功鎮忠仁里葉千里長、眺港咖啡翁悅菁主理人，以及清華大學盧淑雲教授與林貴福教授，為活動增添更多光彩。