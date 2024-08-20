辛辛那提網賽／成近16年最年輕冠軍 球王辛納為美網添信心

在因為扁桃腺發炎缺席了今年巴黎奧運並遭到質疑後，世界男單球王辛納（Jannik Sinner）今天在美網前哨戰、辛辛那提網賽男單決賽，以7：6（7：4）、6：2直落二擊敗美國好手帝亞佛（Frances Tiafoe），拿下個人本季第5冠，同時也為接下來美網做足準備。

儘管過去幾個月持續受到臀傷困擾，加上扁桃腺發炎問題讓6月剛登上世界球王寶座的辛納忍痛退出今年巴黎奧運，甚至還因此遭到義大利球迷的不諒解，不過辛納仍是朝著自己的目標，也就是在美網奪冠前進。

今天登場的辛辛那提網賽男單決賽中，辛納帶著仍感到不適的身體，以直落二拍退美國地主好手帝亞佛，證明自己在不是最佳狀態的情況下仍有贏球的本錢，而他也以23歲之齡，成為繼2008年的英國網球名將墨瑞（Andy Murray）以來，辛辛那提網賽最年輕的男單冠軍。

美國好手帝亞佛。 路透

談到能在美網前夕奪冠，辛納表示，「我很高興自己目前所處的狀態，我必須在精神上繼續保持下去，並且做好身體的恢復為紐約做好準備，這才是最重要的事情。過去一周對我來說確實非常艱難，但對於能贏下今天的比賽我感到非常開心。」

辛納過去在美網的最佳成績為前年的8強，去年則是在16強賽止步，也是他目前4站大滿貫賽中唯一尚未跨進到4強領域的賽事，讓辛納對於今年美網有著相當大的企圖心，「我會繼續帶著對比賽的渴望前往，但現在最重要的就是恢復。」