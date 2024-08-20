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美網／會外賽開戰 曾俊欣、許育修逆轉過頭關
2024年美網會外賽今天點燃戰火，我國「一哥」曾俊欣和亞運金牌好手許育修首輪都上演3盤逆轉勝，闖進第二輪，離會內賽門票只差2勝。
世界排名146的曾俊欣列會外賽第20種子，首輪遭遇法國35歲老將普瑞爾（Benoit Paire）；普瑞爾目前排名雖在235名，但最高世界排名曾到世界第18，生涯握有3座金盃，今天首盤也率先破發成功，曾俊欣盤末雖瓦解普瑞爾5個盤末點，將戰局逼到「搶7」，仍以3：7讓出首盤。
曾俊欣第二盤和普瑞爾都互保發球局，再一次的「搶7」中曾俊欣取得6：0絕對領先，以7：2扳回一城；決勝盤雖兩度遇到雨勢中斷，曾俊欣最終挺住壓力，以6：4拿下超過3小時的馬拉松大戰勝利，挺進第二輪，也收穫得人在美網舉辦場地法拉盛公園的職業生涯首勝。
去年在美網勇闖第二輪的許育修，重返大滿貫首勝福地，會外首輪遭遇世界排名219的德國莫洛克爾（Rudolf Molleker），首盤雖以4：6失守，第二盤馬上以6：4扳平，決勝盤第6局再率先破發成功，儘管第9局的賽末發球局在40：15領先下錯過2個賽末點，反遭對手破發，所幸第12局許育修再度突破，最終以7：5搶下勝利，繼續朝會內賽邁進。
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