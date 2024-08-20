日本羽賽／奧運後首戰 戴資穎不到半小時開紅盤

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，本周日本公開賽以頭號種子身分參戰，今天碰世界排名56的印度查利哈（Ashmita Chaliha），小戴只花29分鐘就以直落2開出紅盤，第二輪將交手烏克蘭世界排名61的女將布格羅娃（Polina Buhrova）。

面對排名有差距的對手，小戴開賽就取得5：1領先，雖一度被12：13超前，但小戴拉出一波連拿7分猛攻，順利以21：16先下一城。

第二局小戴3：4時打出6：0攻勢拉開領先，16：12時更直接連下5分結束比賽，以21：12拿到第二輪門票。

日本公開賽屬於BWF超級750系列，不過在奧運後登場，女單「F4」只有小戴參賽，奧運摘金的南韓球后安洗瑩、中國陳雨菲和日本山口茜都缺席，巴黎奧運分組最終戰擊敗小戴的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）也退出，無緣和小戴再度對決。

首日賽程有19組台將上陣，「左手重砲」林俊易以21：14、21：10拍下地主渡邊航貴，巴黎奧運國手葉宏蔚改搭詹又蓁出賽混雙也開出紅盤，今天男雙新組合王齊麟／邱相榤也將上陣。