快訊

日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

U17女排世錦賽／直落二勝波多黎各 中華隊分組第2挺進16強

中央社／ 台北20日電
中華女排今天在首屆世界U17女子排球錦標賽以25比23、25比16、25比20擊敗波多黎各，確定分組第2挺進16強。 截圖自排協粉絲團
中華女排今天在首屆世界U17女子排球錦標賽以25比23、25比16、25比20擊敗波多黎各，確定分組第2挺進16強。 截圖自排協粉絲團

中華女排今天在首屆世界U17女子排球錦標賽以25比23、25比16、25比20擊敗波多黎各，確定分組第2挺進16強，將與泰國爭奪8強門票。

中華女排靠著去年在U16亞洲錦標賽的季軍佳績，順勢取得在秘魯舉行的世界U17女子排球錦標賽參賽資格，本屆中華U17女排延續去年季軍的主要班底，由來自東山高中的陳品宇扛起隊長重任，而教練團則是吳明恒執掌兵符，搭配2名助理教練李怡萱、楊怡真。

征戰首次舉辦的U17女排世錦賽，中華隊在分組賽與日本、波多黎各及克羅埃西亞被分在D組，雖然首戰不敵日本，不過中華U17女排昨天以3比1局數逆轉擊敗克羅埃西亞，搶下具有意義的隊史首勝，隨著今天再力退波多黎各，確定以分組第2之姿挺進16強。

教練吳明恒接受中央社採訪時認為，即便球員在首戰對日本比較放不開，但經過調整後有明顯改善，加上第2場有針對克羅埃西亞做進攻、防守的設定，讓球員更快進入狀況，也順利鎖定勝利，同時為球員注入一劑強心針，今天更有信心挑戰波多黎各。

此役隊長陳品宇終於找回手感，攻下全場最高20分，吳明恒指出，面對國外球員的身材優勢，導致陳品宇比較不適應，進而影響前2場發揮，「其實她是很有能力的選手，只是很想要表現好，而且又一直被針對，但我們還是讓她在場上調整節奏。」

明天將與泰國爭奪8強門票，吳明恒提到，泰國具有一定實力，因此重點在考驗雙方的臨場穩定性，「我們賽前設定目標是前8名，所以明天那場很關鍵。」

U17 克羅埃西亞 排球

延伸閱讀

排球／跨欄甜心張博雅學妹 陳喬恩田徑轉項一年就當國手

羽球／安洗瑩幫前輩打雜7年 女排球星「洗衣還是運動」說法又掀討論

泰國史上第2位女總理誕生！前總理塔信么女貝東塔當選泰國總理

即刻恢復林郁婷世錦賽銅牌名譽 卓揆：頒國光獎章獎金

相關新聞

日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在巴黎奧運成為史上第一組羽球男雙連霸組合，奧運後李洋準備退役，王齊麟改和21歲邱相榤合...

日本羽賽／奧運後首戰 戴資穎不到半小時開紅盤

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，本周日本公開賽以頭號種子身分參戰，今天碰世界排名56的印度查利哈（Ashm...

美網／台灣「夜市球王」曾俊欣資格賽首勝 中國2女將過頭關

2024年美國網球公開賽資格賽昨天開打，素有台灣「夜市球王」之稱的網球好手曾俊欣19日在美國網球公開賽（USOpen）資...

辛辛那提網賽／成近16年最年輕冠軍 球王辛納為美網添信心

在因為扁桃腺發炎缺席了今年巴黎奧運並遭到質疑後，世界男單球王辛納（Jannik Sinner）今天在美網前哨戰、辛辛那提...

羽球／連2屆奧運輸麟洋配 中國劉雨辰宣布退休：不想吃止痛藥

中國大陸羽球男雙歐烜屹／劉雨辰在巴黎奧運分組賽，不敵我國黃金男雙李洋／王齊麟，止步分組賽。如今劉雨辰在個人社群發文宣布退休。 上屆東京奧運劉雨辰與李俊慧搭檔，金牌戰不敵李洋／王齊麟，摘下銀牌。今

排球／「女排甜心」廖苡任旅日 向球迷喊話「有空來看我」

「排球甜心」廖苡任上周宣佈加入日本V聯賽福岡Kanoa隊，她登機前發文向球迷喊話，有空可以去日本幫她加油。 廖苡任是近年國際賽當家舉球員，她日前確定離開臺北鯨華隊，如今正式搭機赴日展開旅外生涯，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。