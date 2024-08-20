羽球／連2屆奧運輸麟洋配 中國劉雨辰宣布退休：不想吃止痛藥

中國大陸羽球男雙歐烜屹／劉雨辰在巴黎奧運分組賽，不敵我國黃金男雙李洋／王齊麟，止步分組賽。如今劉雨辰在個人社群發文宣布退休。

上屆東京奧運劉雨辰與李俊慧搭檔，金牌戰不敵李洋／王齊麟，摘下銀牌。今年巴黎奧運他與歐烜屹合拍，與麟洋被分配到同組，並在分組賽進行生死戰。中國組合與麟洋配大戰3局後落敗，無緣8強，劉雨辰個人連兩屆不敵麟洋配。

當時賽後劉雨辰表示，「沒什麼值得遺憾了。」如今他發文宣布退休，透露東京奧運結束後就有想過退休，「但我吞不下這口氣，覺得自己還可以站到賽場上繼續戰鬥。雖然沒能獲得男雙大滿貫榮譽，但一路走來的付出與堅持，真的要感謝一直以來看不起我的那些人，因為有你們，我才能繼續咬牙堅持，用成績來證明我自己！」

劉雨辰直言，「巴黎結束，我的夢就真正結束。身體已完全超負荷，我不想為比賽能表現好去吃止痛藥，不想為第二天能保持訓練，去吃消炎藥入睡。」

中國羽球女將黃雅瓊在巴黎奧運混雙奪金，賽後劉雨辰下跪向她求婚，成為本屆奧運名場面之一。另外，中國男雙好手歐烜屹和譚強也確定退休。