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網球／澳網後首奪冠 莎芭蓮卡辛辛那提退地主登頂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）生涯首度打進辛辛那提女網賽決賽，就嚐到登頂滋味，她今天以6：3、7：5拍下地主好手 皮古拉（Jessica Pegula），美網前迎接生涯第15座WTA金盃，也是今年澳網封后後首度再捧冠軍獎盃。

4強以直落2擊敗「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）的莎芭蓮卡說：「這座冠軍意義非凡，這真的是很大的成就，尤其經歷傷勢，要帶著怕再度受傷的心情迎敵。」今年溫布頓因肩傷缺席的白俄好手特別感謝團隊的照顧，讓她能夠重返球場，她說：「我可以控制這間情緒，我以自己為榮。」

辛辛那提女網賽事WTA 1000分等級大賽，莎芭蓮卡今天迎接生涯第6座千分等級金盃，成現役女將第3多，僅落後斯威雅蒂和白俄羅斯同胞雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）的10冠。

皮古拉帶著9連勝挑戰辛辛那提金盃，沒能連兩站登頂的她形容，聽到莎芭蓮卡的名字「Aryna」時，一時之間還以為是喊退役名將小威廉絲（Serena Williams）的「Serena」，而對手今天的發球的確也和小威一樣威猛，她說：「不知道，我可能會希望今天的對手是小威而非莎芭蓮卡。」

美網將在26日開打，莎芭蓮卡是去年亞軍，今年再帶著辛辛那提金盃回到紐約，成為冠軍大熱門。

小威廉絲 美網 莎芭蓮卡

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