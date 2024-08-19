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跆拳道／林唯均升量級適應佳 教練讚洪俊義有潛力

中央社／ 台北19日電
林唯均。報系資料照
林唯均。報系資料照

杭州亞運跆拳道女子53公斤級銀牌得主林唯均自5月正式轉戰57公斤級，教練蘇泰源今天不僅稱讚林唯均適應地很快，還點名另名男子80公斤級洪俊義自律又認真，並看好洪俊義未來發展。

擁有高䠷身材的林唯均，她的母親還是前跆拳道國手劉昭晴，而林唯均去年初登亞運殿堂就闖進53公斤級決賽、帶回1面銀牌，今年5月亞洲跆拳道錦標賽也是她在正式錦標賽57公斤級首場賽事，以銅牌作收，7月再戰韓國春川公開賽再獲得銅牌。

相隔1個月，林唯均再度回到韓國，明天將在金雲龍跆拳道公開賽登場，教練蘇泰源接受中央社訪問時表示，儘管換了新量級，無論衝撞強度和打法都不同，但他認為，林唯均適應地還算快。

然而，身高180公分林唯均，在台灣鮮少有與她身高差不多的選手，但卻在國際賽卻截然不同，也成為她新的挑戰。

蘇泰源表示，林唯均在國內比賽的對手大多比她矮半顆頭，她比較習慣處理矮個子的打法，因此現在在國際賽遇到與她身材相當或更高選手，打法必須要有些變化。

除了林唯均外，從去年世錦賽到今年亞錦賽都入選國手、男子80公斤級的洪俊義，同樣被蘇泰源看好未來性。

蘇泰源稱讚，洪俊義訓練時相當認真且自律，且注重自身飲食，加上身高超過190公分，將成為洪俊義一大優勢。

亞運 林唯均 跆拳道

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