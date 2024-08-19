霹靂舞／巴黎奧運後直奔荷蘭參賽 孫振勇闖IBE決賽舞出新猷

剛在2024巴黎奧運寫下台灣霹靂舞歷史新頁的孫振，奧運結束後沒有返國，馬上和所屬舞團City4Crew會合，前往荷蘭參加霹靂舞界指標文化賽事之一「IBE國際嘻哈舞蹈節」，不只在團體5on5打到八強，更在今天闖進個人1on1決賽，最終雖敗陣，仍創下台灣首位晉級IBE決賽的難得紀錄。

「這證明我們真的不是來玩的！」孫振決賽雖敗給哥倫比亞好手阿爾文（Alvin），但亞軍成績仍是個人以及台灣霹靂舞者最佳，暨巴黎奧運後再寫新頁。

孫振表示，IBE一直以來都是觀眾很投入的一場Battle，大家都不會吝嗇幫你歡呼，所以舞者的個性、招牌招式、控場能力都必須表現出來。相較奧運時的跳法，孫振說：「在奧運我的精力百分之70在段子、百分之30Freestyle，這場就反過來，當下感比較重。」

本來就擅長掌握現場氣氛的孫振，在這次比賽中更屢屢引爆觀眾歡呼，也讓他感覺到自己的成長，「我覺得這次的自己比奧運更強，有一種蛻變的感覺，心態上更強大，經驗上也更成熟。」

決賽中再度對上哥倫比亞好手Alvin，孫振打趣形容：「就像是我們兩個人的宿命之戰吧！」在6月布達佩斯奧運資格賽中，孫振當時淘汰掉Alvin。這次在IBE舞台中再次碰頭，兩人都是同時參加團體和個人Battle來到最後一戰，體力和招式都已盡出，「我們都盡力了，但我們都沒有用很『殺戮』的方式來Battle，而是用『Having Fun』的心態，去傳遞我今天跳舞的情感，單純享受現場的音樂和氛圍。」

確定晉級決賽時，孫振坦言當下有意識到「要創造歷史了嗎」？這將是台灣霹靂舞圈第一次有人可以在含金量這麼高的賽事打到決賽，但也因為這樣的念頭，反而讓他自覺在決賽沒有前幾輪跳得那麼好，「我覺得這也是一種心理素質的訓練和建立吧，我必須要再更輕鬆、純粹一點。」