健美／紅牛聰勁全國總統盃 台灣健美傳奇國手齊聚
台灣年度健美盛會紅牛聰勁全國總統盃及台北市中正盃環球菁英錦標賽，17至18日在台北體育館熱鬧展開，賽事共吸引408位運動員參加647項次，美式開幕風格在愛爾達體育電視轉播及高規格LED舞台背板燈光雷射的加持下，媲美巨星級演唱會。
別具特色的開幕典禮更邀請曾在新十二生肖中扮演「牛」的鄭海源國手及2009年高雄世運會為我國守下銅牌的「獅王」黃建智，同時也邀請剛退役及現役的台灣國手們共同出席，象徵台灣健美的世代傳承。
理事長許安進致詞時，向運動員們喊話要將明年來台舉辦的IFBB Mr.Universe環球先生國際賽獎牌留在台灣，請大家先好好準備，他也責成秘書長陳緯哲10月去西班牙IFBB健美總會開會時邀請阿諾史瓦辛格來台，讓更多國際選手看見台灣健美運動員的實力。
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