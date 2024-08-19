日本羽賽／奧運後首戰 戴資穎頭號種子明領銜上陣

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，本周日本公開賽以頭號種子身份參戰，明天賽程首日就將提拍上陣，預計台灣時間約早上11點碰世界排名56的印度查利哈（Ashmita Chaliha）。

日本公開賽屬於BWF超級750系列，不過在奧運後登場，女單「F4」只有小戴參賽，奧運摘金的南韓球后安洗瑩、中國陳雨菲和日本山口茜都缺席，剛完成奧運男單連霸的丹麥球王安賽龍原本在參賽名單，但也在賽前退出。

明天賽程首日共開3面場地，台灣時間早上8點點燃戰火，小戴在第3球場的第4場上陣，預計台灣時間早上11點左右面對首次碰頭的查利哈。

小戴領銜，首日賽程就有19組台將上陣，包括「左手重砲」林俊易和巴黎奧運國手葉宏蔚都要上場，還有一場混雙和一場女雙將上演「台灣內戰」。

葉宏蔚巴黎奧運和李佳馨搭檔出擊，分組賽連輸2場結束五環殿堂初體驗，日本公開賽混雙改搭詹又蓁出賽。

男單32籤共有6名台將，包括「一哥」周天成；蘇力揚抽到「籤王」，明天首戰就遭遇目前世界第一的中國石宇奇。蘇力揚若能上演黑馬驚奇，有機會第二輪和「左手重砲」林俊易上演內戰。