排球／跨欄甜心張博雅學妹 陳喬恩田徑轉項一年就當國手

以U20球員為班底的中華女排隊，昨天在亞洲東區女子排球錦標賽最終戰以25：17、25：15、25：23打敗地主香港隊，獲得第5名，為今年U20女排國際賽旅程畫上句點。

這批U20女將從5月亞洲女子排球挑戰盃開始，經過7月U20亞洲女子排球錦標賽，一路到暌違6年再復辦的亞東女排賽，從中獲得不少經驗值。教練吳冠杰認為，對比最一開始參加國際賽的模樣，愈來愈有球隊想要的風格。

在亞東女排賽中，中華隊前2戰不敵以大學生為班底的日本女排以及U20、U18組成的中國女排，但面對澳門以及蒙古都以直落三勝出；排名賽最終戰對上地主香港，即便對手派出成人隊一線球員，年齡、經驗都相對較佳，中華女排仍連搶3局，以3連勝為今年U20女排國際賽完美收尾。

吳冠杰指出，無論磨合、戰術搭配，都比前2個盃賽更出色，選手們更能快速進入比賽狀態，並修正缺點，防守反擊成功率以及攻擊手法變化都有所提升。他點名如得分穩定的攻擊手許芳閩、新冒出頭的快攻手陳喬恩，都是潛力很好的球員。

許芳閩在對香港一戰拿到全隊最高16分，她分享，對比一開始打國際賽，現在心態調整很多，處理球應對得更好，前面的比賽包括她在內，大家就像在打自己的東西，但是很亂、很散，現在有一條心的感覺，有把教練教的發揮出來。她提到，默契這點最明顯，現在很清楚誰要接、誰要處理，在場上永遠不會有人是安靜的，跟之前沒人喊聲差很大。

180公分的陳喬恩，去年高二下才從花蓮體中田徑隊轉到內湖高中排球隊，球齡不過1年就能代表國家出戰，讓她直說：「從沒想過能有這機會。」

陳喬恩不但「撞名」知名藝人，還是田徑「跨欄甜心」張博雅的國小、國中學妹，轉學以前一直是練跨欄，但她始終對於排球有著憧憬，才會決定轉學加入排球隊。起初打排球多少會因為跨項目頻頻碰到困難，但她說：「既然選擇，不管好壞都要繼續，如果沒做就不會知道會怎樣。」相比田徑是個人運動，陳喬恩更喜歡團隊感覺，她直言訓練起來感覺更充實，這次首度代表台灣出戰亞東女排賽收穫很多，從沒後悔過踏上排球這條路，目標未來登上企業排球聯賽舞台。

吳冠杰表示，無論是許芳閩或陳喬恩，甚至其他陣中表現突出的選手們，這批U20女將很不錯，將來彼此回到各自母隊，期許可以把這些國際賽寶貴經驗帶給其他隊友，讓自己跟他人都能精進。如同許芳閩希望自己未來能入選名古屋亞運國手，吳冠杰期盼在排球協會幫忙下，或許幾名選手都可以是未來中華隊的戰力。