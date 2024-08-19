奧運／創紀錄獎發千萬獎金 王冠閎、孫振等11人各獲百萬

中華代表團在巴黎奧運替台灣摘下2金5銅，創下史上次高的獎牌紀錄，且有多位體壇新星，打破台灣幾十年來的高牆、創下紀錄，「公益信託王楊嬌信望愛基金」與「財團法人大眾教育基金會」今天宣布，巴黎奧運前創立的「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」，共有17位選手符合創紀錄資格，扣除6位奪牌選手，共11位選手可獲獎金，首次即頒發破千萬獎金。

本屆巴黎奧運，包含男子拳擊71公斤級選手甘家葳、男子定向標靶選手李孟遠、男子輕艇激流選手吳少璿、男子輕艇競速選手賴冠傑、男子霹靂舞選手孫振在內，共計有5個項目打破台灣紀錄，首次取得奧運資格，其中李孟遠更一舉奪得台灣首面銅牌。甘家葳、吳少璿、孫振及賴冠傑等四位選手，代表台灣成功挺進奧運，首次登場便有傑出表現，都能獲頒100萬獎金。

本次雖未奪牌但刷新中華隊於奧運史上最佳成績的共有7位選手，包括游泳「蝶王」王冠閎、「擊劍王子」陳弈通、射擊選手劉恆妤與楊昆弼、高爾夫選手徐薇凌、輕艇選手張筑涵，以及「舉重精靈」方莞靈，皆打破台灣奧運史上的排名或成績紀錄，也為自己寫下了嶄新的里程碑，每位選手皆能獲得創紀錄獎的100萬獎金。

上述項目中，有許多非傳統熱門體育項目，選手在訓練過程時常遇到資源匱乏的問題，公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會期待透過本次奧運亮眼的表現，提升台灣民眾對非熱門運動的關注，進而改變整體環境。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠於東京奧運受到啟發，決心挺身而出成為揮旗手，讓選手們的努力都能被看到，首屆「創紀錄獎」即有17位巴黎奧運選手符合創紀錄資格，簡民惠開心說：「中華隊的佳績不只是2金5銅，有高達17位選手打破台灣歷史，其中更有11位選手可獲得我們首次頒發的創紀錄獎金，總計超過1000萬！」

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」首屆頒獎典禮將於年底盛大舉辦，當天不僅頒發獎項，也將邀請演出嘉賓、準備佳餚饗宴與選手同慶。「創紀錄獎」發起人簡民惠也向全台選手發出邀約，「獎金、人數都無上限，期待年底與選手們相見歡！接下來也會密切關注帕奧，希望能讓我們的獎金再持續突破。」